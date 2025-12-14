Perros estresados: señales de alerta, causas frecuentes y cómo ayudarlos, según veterinarios

Los perros requieren de un cuidado que no solo se centra en la salud física y alimenticia. Qué dicen los veterinarios con respecto a los canes estresados.

El estrés no es un problema exclusivo de las personas: los perros también pueden padecerlo y manifestarlo de distintas maneras. Veterinarios y especialistas en comportamiento animal advierten que el estrés crónico en los perros puede afectar su salud física y emocional, alterar su conducta y deteriorar el vínculo con sus dueños si no se detecta a tiempo.

Cuáles son las señales de estrés en los perros

Según profesionales de la Asociación Mundial de Veterinarios de Pequeños Animales (WSAVA) y colegios veterinarios, algunos signos comunes de estrés en perros incluyen:

Jadeo excesivo sin causa aparente

Bostezos repetidos

Temblores

Rigidez corporal

Orejas hacia atrás

Cola entre las patas y conductas evitativas

También pueden aparecer ladridos constantes, destrucción de objetos, micción dentro del hogar o cambios bruscos en el apetito.

Las causas más frecuentes del estrés canino

Los veterinarios coinciden en que el estrés suele estar vinculado a:

Cambios en la rutina o el entorno

Mudanzas

Viajes

Llegada de un nuevo integrante a la familia

Ruidos intensos (como tormentas o fuegos artificiales)

Largas horas de soledad y falta de actividad física son factores habituales.

En algunos casos, el estrés también puede tener origen médico, como dolores crónicos o enfermedades no diagnosticadas.

Cómo diferenciar estrés ocasional de un problema persistente

No todo episodio aislado implica un trastorno. El estrés ocasional puede aparecer ante situaciones puntuales y desaparecer cuando el estímulo cesa. Sin embargo, cuando los síntomas se mantienen en el tiempo o se intensifican, los especialistas recomiendan consultar con un veterinario o etólogo canino para evaluar si se trata de ansiedad, estrés crónico o un problema de salud subyacente.

Qué recomiendan los veterinarios para ayudar a un perro estresado

Entre las principales recomendaciones se destacan mantener rutinas estables, asegurar paseos diarios acordes a la edad y energía del animal, ofrecer estímulos mentales (juguetes interactivos, juegos de olfato) y crear espacios seguros dentro del hogar. En situaciones de ruido intenso, los veterinarios sugieren no forzar al perro a enfrentar el estímulo y acompañarlo con calma, evitando reforzar el miedo.

Cuándo recurrir a un profesional

Si las conductas de estrés no ceden o interfieren con la vida diaria del animal y de la familia, los expertos aconsejan buscar ayuda profesional. En algunos casos, el abordaje puede incluir modificaciones conductuales, entrenamiento positivo o, bajo estricta indicación veterinaria, el uso de suplementos o tratamientos específicos.