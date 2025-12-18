Un país prohíbe dos populares razas de gatos y coloca multas costosas en euros: los motivos de la polémica decisión

La medida impedirá la compra y la cría de estas razas y prevé multas de hasta 1.500 euros para quienes incumplan la normativa. Quienes ya los tengan podrán conservarlos bajo ciertas condiciones.

Juego de gatos. Fuente: Pexels.

Los Países Bajos avanzan en una de las legislaciones más estrictas de Europa en materia de bienestar animal. A partir del 1 de enero de 2026, quedará prohibida la compra y la cría de gatos de las razas Scottish Fold y Sphynx (esfinge), una decisión que apunta a desalentar la reproducción de animales con rasgos físicos considerados perjudiciales para su salud y calidad de vida. La medida contempla multas de hasta 1.500 euros para quienes incumplan la normativa.

La resolución forma parte de una política estatal que busca priorizar el bienestar por sobre la estética en la tenencia responsable de animales de compañía. Si bien la prohibición no afectará a quienes ya convivan con ejemplares de estas razas, siempre que estén identificados con microchip, sí impedirá cualquier nueva adquisición a partir de la fecha establecida.

Gatos de raza Sphynx y Scottish Fold. Foto: Unsplash.

Países Bajos avanza contra la cría y compra de gatos con problemas genéticos

Desde el Gobierno neerlandés explicaron que la decisión se apoya en informes veterinarios y estudios científicos que advierten sobre el sufrimiento asociado a determinadas características genéticas. El ministro de Naturaleza, Jean Rummenie, sostuvo que “ningún animal debería nacer con un mayor riesgo de padecer dolor crónico o enfermedades evitables solo por su apariencia”.

En el caso de los gatos Scottish Fold, el principal foco de preocupación está en la mutación genética que provoca sus orejas dobladas hacia adelante. Ese rasgo, altamente valorado en el mercado, está vinculado a la osteocondrodisplasia, una enfermedad que afecta el desarrollo del cartílago y los huesos. Con el paso del tiempo, muchos de estos animales desarrollan rigidez articular, dificultades de movilidad y dolor persistente.

Gato raza Scottish Fold. Foto: Unsplash.

Los gatos Sphynx, conocidos por su ausencia de pelaje, también presentan una serie de vulnerabilidades. La falta de protección natural los expone a problemas para regular su temperatura corporal, a afecciones dermatológicas frecuentes y a un mayor riesgo de infecciones cutáneas.

Además, su piel requiere cuidados constantes y una exposición solar controlada, mientras que la ausencia de bigotes puede afectar su orientación y percepción del entorno.

Gato raza Sphynx. Foto: Unsplash.

La prohibición no surge de manera aislada. Desde 2014, la cría de estas razas ya estaba restringida en los Países Bajos. En los últimos años, el país endureció también las regulaciones sobre perros braquicéfalos, como los bulldogs y pugs, cuyas características físicas extremas están asociadas a graves problemas respiratorios.

Pug, animales, perro. Foto: Freepik

La normativa contempla una excepción para los gatos que ya se encuentren en refugios antes de la entrada en vigencia de la ley, aunque se mantendrá la prohibición sobre su reproducción. Con esta decisión, las autoridades buscan enviar un mensaje claro: la tenencia responsable debe priorizar la salud y el bienestar animal por encima de modas o criterios estéticos.