Expertos en comportamiento felino recomiendan tener dos gatos en vez de uno: por qué y cuáles son los beneficios

Pese a que estas mascotas se caracterizan por ser independientes, veterinarios recomiendan que estén acompañado por otro animal de su misma especie.

Los gatos se desarrollan mejor si comparten la vida diaria con otro felino, según expertos. Foto: Unsplash

Cada vez más especialistas en comportamiento felino coinciden en que adoptar dos gatos, en lugar de uno solo, puede mejorar notablemente su bienestar. Lejos de ser animales completamente solitarios, muchos gatos se benefician de la compañía de otro de su especie, especialmente cuando pasan varias horas sin humanos en casa.

La convivencia felina adecuada favorece el juego, la estimulación mental y emocional, reduce el estrés y ayuda a prevenir conductas problemáticas, siempre que se respeten ciertos cuidados en la adaptación y el entorno.

La convivencia entre felinos también puede favorecer un fuerte vínculo de compañerismo. Cuando la adaptación es positiva, suelen acompañarse, interactuar de manera armoniosa y hasta influir en la conducta del otro, generando rutinas más equilibradas y un ambiente hogareño más estable.

En cuanto a la actividad física, la presencia de otro gato suele estimular el movimiento diario. A través de juegos espontáneos y persecuciones, se incentivan mutuamente a mantenerse activos, lo que ayuda a prevenir el sedentarismo y contribuye a una mejor salud general.

Además, contar con un compañero amplía las oportunidades de juego y exploración. La curiosidad natural de los gatos se potencia cuando interactúan entre ellos, lo que enriquece su rutina diaria, fortalece su estimulación mental y repercute positivamente en su bienestar emocional.

Cuestiones a tener en cuenta a la hora de adoptar dos gatos

Tener dos gatos implica asumir un mayor nivel de responsabilidad. Esto supone organizar mejor los tiempos de cuidado, garantizar controles veterinarios adecuados y contar con los recursos económicos necesarios para cubrir alimentación, higiene y salud. El compromiso con su bienestar debe ser sostenido y consciente, ya que se trata de atender las necesidades de dos animales con personalidades propias.

El comportamiento es otro aspecto clave a observar. Al tratarse de animales territoriales, cada gato puede reaccionar de manera distinta frente a la presencia de un par: algunos buscan protagonismo, mientras que otros prefieren compartir espacios. Por eso, es fundamental prestar atención a sus señales, respetar sus tiempos y garantizar un entorno que minimice conflictos.