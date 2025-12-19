Regreso histórico en Iberá: liberaron un animal enorme tras casi 40 años de ausencia en la Argentina

Los cuatro ejemplares liberados forman parte del Programa de Especies en Peligro de Extinción de la Asociación Europea de Zoos y Acuarios (EAZA), una red internacional que coordina esfuerzos entre instituciones para garantizar la diversidad genética, el bienestar animal y la viabilidad de proyectos de conservación a largo plazo.

Nutria neotropical (Lontra longicaudis longicaudis). Foto: Flickr

El Gran Parque Iberá, uno de los humedales más extensos y biodiversos de Sudamérica, fue escenario de un acontecimiento histórico para la conservación de la fauna silvestre. Una familia completa de nutrias gigantes fue liberada en este ecosistema correntino, marcando el regreso de una especie que llevaba casi cuatro décadas sin registros reproductivos en la Argentina.

El grupo está integrado por cuatro ejemplares: Nima, una hembra donada por el Zoológico de Madrid; Coco, un macho proveniente del Zoológico de Givskud, en Dinamarca; y dos crías nacidas en noviembre de 2024 dentro del propio Iberá, en un entorno especialmente preparado para su adaptación.

Una familia entera de nutria gigante fue liberada en el Gran Parque Iberá. Foto: Rewilding Argentina.

“Es la primera vez que se intenta reintroducir a la nutria gigante en un ecosistema donde había desaparecido completamente. Esto posiciona a Argentina como referente global en restauración ecológica”, explicó Sebastián Di Martino, director de Conservación de Rewilding Argentina.

La nutria gigante es un depredador que equilibra el ecosistema y su reintroducción no solo es para el beneficio de los Esteros del Iberá, sino que es un hito histórico para la especie en general.

Nutria gigante. Foto: Freepik.

La liberación de esta especie se realizó mediante un proceso que incluye habilidades como la pesca. Magalí Longo, coordinadora de Conservación en la isla San Alonso, Proyecto Iberá, de la Fundación Rewilding Argentina, habló en diálogo con Cadena 3 y explicó que “los últimos grupos familiares fueron observados en 1986” y ahora se espera seguir liberando más familias con el paso del tiempo. La nutria puede pesar hasta 25 kilos y alcanzar 1.80 cm.

Por otro lado, la coordinadora informó que en la actualidad tienen 18 ejemplares en cautiverio y están divididos en grupos familiares, y que “la idea es liberar esas familias y seguir formando nuevas”.

Nutria gigante. Foto: Freepik.

“La especie no se va a salvar, si no hacemos un manejo activo”, finalizó. El proyecto no solo tiene el objetivo de reintroducir a la nutria gigante en Argentina, sino que también colaborar con otros países para conservar la especie.