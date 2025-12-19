El orgullo de Sudamérica: cómo es el imponente NAM Atlântico, el buque de guerra más grande de América Latina

Con unas características que lo convierten en una embarcación indispensable para la Marina de Brasil, el NAM Atlântico es la envidia de todas las Fuerzas Armadas de la región.

El NAM Atlântico es un portahelicópteros anfibio y actual buque insignia de la Armada de Brasil. Foto: Wikipedia.

El NAM Atlântico es actualmente el buque insignia de la Armada de Brasil y el buque de guerra más grande de América Latina. Con 203 metros de largo y un desplazamiento cercano a las 22 mil toneladas, se posiciona como una plataforma naval capaz de combinar operaciones aeronavales, anfibias y de proyección de fuerza a larga distancia.

El buque cuenta con una amplia cubierta de vuelo preparada para la operación simultánea de hasta 18 helicópteros de gran porte, así como hangares internos y ascensores que facilitan el despliegue rápido de 7 aeronaves. Además, dispone de un dique inundable que permite el lanzamiento y recuperación de embarcaciones de desembarco, vehículos anfibios y tropas, lo que lo convierte en una pieza clave para misiones de asalto anfibio y apoyo a operaciones terrestres.

El NAM Atlântico, un buque de guerra espectacular. Foto: Wikipedia.

Más allá de su rol militar, el Atlântico también está diseñado para misiones humanitarias, evacuación de civiles y asistencia ante desastres naturales. Sus instalaciones médicas, áreas de alojamiento y capacidad logística le permiten funcionar como un verdadero hospital flotante y centro de comando en situaciones de emergencia regional.

En cuanto a su capacidad interna, puede transportar hasta 806 infantes de marina, lo que le permite funcionar como una plataforma esencial para misiones de gran escala.

Su autonomía de 8.000 millas náuticas y velocidad máxima de 18 nudos le otorgan un alcance considerable, ideal para misiones prolongadas tanto en aguas territoriales como internacionales. Estas especificaciones consolidan al Atlântico como un buque versátil, robusto y clave en la proyección naval brasileña.

Por qué es tan importante el NAM Atlântico para Brasil

Su función no se limita al ámbito bélico: el barco está preparado para participar en misiones humanitarias y de mantenimiento de la paz, tanto dentro como fuera del país.

El NAM Atlântico cumple un rol central dentro de la Marina de Brasil gracias a su capacidad para controlar áreas marítimas estratégicas. Su presencia permite asegurar zonas clave y reforzar la vigilancia en regiones de interés para la defensa nacional.

El NAM Atlântico, un buque de guerra espectacular. Foto: Instagram @aircraft_carrier_king_of_the_o

Además, el buque está preparado para ejecutar operaciones anfibias, ya sea mediante el despliegue de helicópteros o el traslado de tropas. Esta versatilidad lo convierte en un recurso fundamental para intervenir rápidamente en distintos escenarios operativos.

A esto se suma su importante función de apoyo logístico y transporte de personal militar. El Atlântico puede movilizar grandes contingentes y suministros, facilitando el despliegue y sostenimiento de misiones de diverso tipo.

Finalmente, también está capacitado para brindar asistencia en casos de desastres naturales. Su infraestructura permite operar como plataforma de apoyo en situaciones de emergencia, reforzando su valor no solo militar, sino también social.