Para sumar al arbolito de Navidad 2025: los mejores regalos para perros y gatos en estas Fiestas

Desde juguetes interactivos hasta accesorios y snacks especiales. Los recomendados para hacerlos parte del festejo.

Regalos de Navidad para perros y gatos Foto: Freepik

Los perros y los gatos son parte de la familia: ellos no solamente se adaptan a nuestras rutinas, sino que, a lo largo de la historia, supieron crear lazos inquebrantables con todos los integrantes del hogar, a tal punto que hoy ya son imprescindibles para la dinámica de una casa. Es por eso que cada vez son más las personas que eligen incluir a sus mascotas en la Navidad.

Por eso, esta Navidad la nueva tendencia es sorprenderlos con un regalo especialmente pensado para ellos, ya que elegir bien un obsequio puede hacer la diferencia y mejorar su bienestar. Desde snacks saludables, hasta cuchas cómodas y juguetes interactivos, todas ellas son opciones que pueden tenerse en cuenta para estimular sus sentidos, mantenerlos tranquilos o darles un mimo.

Regalos de Navidad para perros y gatos Foto: Freepik

A continuación, te recomendamos una guía con los mejores navideños para tu mascota, ideales para todos los tamaños, edades y personalidades. ¡Eso si!, recordá siempre consultar a tu veterinario de confianza cuáles pueden ser los adecuados según sus necesidades, ya que cada perro o gato es distinto.

Navidad 2025: los mejores regalos para hacerles a nuestras mascotas

Juguetes interactivos: diversión asegurada

Los juguetes que estimulan la mente son una excelente opción. Para los perros, los dispensadores de alimento o rompecabezas ayudan a combatir el aburrimiento y la ansiedad. En el caso de los gatos, los juguetes con plumas, luces o movimiento automático despiertan su instinto cazador y los mantienen activos durante horas.

Regalos de Navidad para perros y gatos Foto: Freepik

Camas y mantas para el descanso

Se trata de un regalo cómodo y funcional. Las camas acolchadas, cuevas para gatos o mantas térmicas son ideales para el verano o para crear un espacio propio donde descansar. Además, aportan seguridad y confort, algo fundamental para su bienestar emocional.

Snacks y premios especiales

Existen golosinas naturales y saludables pensadas especialmente para mascotas. Huesos prensados, galletitas sin conservantes o snacks dentales son una buena alternativa para premiarlos sin descuidar su alimentación. Es clave evitar darles comida humana, ya que puede resultar peligrosa.

Correas y pretales

Tanto para perros como para gatos, existen correas y pretales para paseos seguros. Algunos tienen confección en “H” para evitar trabar los hombros y el tórax de las mascotas y así cuidar sus articulaciones. Otras, además de brindar seguridad, tienen diseños increíbles e incluso alas de ángel para darles un toque angelical. ¿Lo importante? Siempre sacarlos a pasear con correa.

Rascadores y torres para gatos

Para los felinos, un rascador nuevo o una torre con distintos niveles es uno de los mejores regalos posibles. Les permite afilar las uñas, trepar, jugar y descansar, todo en un mismo espacio, reduciendo además el daño en muebles del hogar.

Regalos de Navidad para perros y gatos Foto: Freepik

Paseos y experiencias

No todo tiene que ser material. Un paseo más largo, una salida especial al parque, una sesión de juegos o incluso una visita al veterinario para un chequeo pueden ser regalos que mejoren su calidad de vida.

Recordá además que durante Navidad y Año Nuevo, es importante cuidar a los perros y a los gatos de los ruidos fuertes, la pirotecnia y de alimentos que pudieran ser peligrosos para ellos. Crear un espacio tranquilo y un ambiente seguro, también es una forma de hacerles un regalo para demostrarles cuánto los queremos.