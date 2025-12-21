Comportamiento felino: qué significa que tu gato te lama las manos, según los expertos

Comprender el comportamiento de nuestras mascotas es clave para fortalecer el vínculo con ellas y detectar problemas de salud. Este gesto en los gatos, genera especial curiosidad en los dueños.

Comportamiento gatunos. Foto: Freepik

Los gatos son animales súper misteriosos y comprender bien su lenguaje puede ser clave para fortalecer el vínculo con ellos y garantizar su bienestar. De hecho, muchos hábitos cotidianos de los felinos pueden resultar llamativos o incluso confusos para sus dueños. Uno de los más frecuentes es, sin dudas, cuando un gato se acerca a lamer las manos de una persona.

Este gesto suele generar curiosidad y hasta ternura, y aunque en la mayoría de los casos se trata de una conducta totalmente normal, los especialistas en veterinaria señalan que este comportamiento puede tener distintas interpretaciones.

Según explica la técnica en psicología y educación felina Eduarda Paramore, este comportamiento puede responder a varios motivos: el gato puede llegar a sentir curiosidad, hambre, estrés, afecto o puede ser meramente un instinto de aseo hacia sus humanos. Además, los gatos tienen un sentido del olfato y el gusto muy desarrollado, por lo que usará su lengua para obtener información del “afuera”.

Comportamiento gatunos. Foto: Freepik

Este tipo de comportamientos suelen ocurrir cuando una persona está cocinando, comiendo o se aplicó alguna crema o producto en las manos. Ellos, que son excelentes captando nuevas sensaciones, se acercarán a las manos de su dueño sin dudarlo a explorar y expresar su curiosidad.

Los veterinarios insisten en que este comportamiento es completamente normal, siempre y cuando no haya contacto con sustancias de riesgo, alimentos o plantas que pueden ser tóxicas para ellos. De todos modos, recomiendan discreción y observación en el lenguaje no verbal del animal.

Comportamiento gatuno. Foto: freepik

Cuándo puede ser una señal de alerta: los motivos veterinarios detrás del lamido excesivo

Uno de los motivos más comunes expresados por los veterinarios que podría ser una señal de alerta, es el estrés crónico o la ansiedad, que puede estar provocado por cambios en el entorno, mudanzas, la llegada de otro animal, ruidos constantes o falta de estimulación. En estos casos, el lamido funciona como una conducta repetitiva que ayuda al gato a autorregularse.

También puede estar asociado a problemas digestivos o nutricionales. Una alimentación de baja calidad, la presencia de parásitos intestinales o una mala absorción de nutrientes pueden generar una sensación constante de hambre, llevando al gato a buscar contacto y atención a través del lamido.

Otro factor a considerar son los trastornos hormonales, como el hipertiroidismo felino, una enfermedad relativamente frecuente en gatos adultos y mayores. Esta condición suele provocar aumento del apetito, cambios en el comportamiento, nerviosismo y alteraciones en los patrones de sueño, lo que puede reflejarse en conductas inusuales como lamer de forma repetida.

Porqué los gatos sacan la lengua Foto: Pinterest

Además, algunos gatos pueden reaccionar a dolores físicos o molestias internas. Ante situaciones de malestar, buscan contacto con sus dueños como forma de consuelo. Si este gesto es acompañado por síntomas como la pérdida de peso, vómitos, diarrea, cambios de apetito o el uso del arenero, es fundamental no esperar más tiempo e ir a una consulta veterinaria.

Aunque el lamido de un gato puede tratarse de un simple gesto de cariño y amor hacia su dueño, estos son algunos de los otros motivos por los cuales habría que observar su comportamiento y, en caso de detectar algo extraño, realizar una consulta para no poner en riesgo su salud.