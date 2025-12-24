Corchos en las ramas del limonero: por qué recomiendan hacerlo y cómo utilizarlos

Esta acción, aunque parece un simple detalle decorativo, para los expertos en jardinería cumple una función clave. Enterate en la nota.

Un consejo muy beneficioso para el limonero. Foto: Grok

Aunque algunos amantes del vino coleccionan los corchos o los utilizan como elementos decorativos en el hogar, la gran mayoría suele desecharlos. Sin embargo, esa costumbre empieza a cambiar, ya que la corteza del alcornoque puede resultar muy beneficiosa para los limoneros.

Frente al alto costo de los productos químicos, las alternativas caseras para el cuidado de los árboles ganan cada vez más protagonismo. En ese sentido, colgar corchos de vino en las ramas del limonero se presenta como un método doméstico y ecológico recomendado para ayudar a proteger la planta de plagas y favorecer la salud de sus raíces.

Al colocar los corchos sobre las ramas del limonero, su textura y olor pueden disuadir a caracoles, babosas y hormigas, evitando que suban por el tronco y dañen hojas o frutos. Algunos jardineros los utilizan como barrera física para proteger brotes frágiles de salpicaduras de tierra durante el riego o lluvia, pero la verdad es que tiene mayor efectividad en el sustrato.

Los corchos enterrados cerca de las raíces (o troceados en la tierra) ayudan a airear la tierra, evitando la compactación y facilitando la oxigenación. Debido a la porosidad del material, los corchos ayudan a mantener un equilibrio de humedad en el suelo alrededor del árbol.

Las plagas que pueden atacar al limonero

El limonero puede verse afectado por distintas plagas que dañan sus hojas, frutos, ramas y raíces, debilitando el árbol y reduciendo su producción. Las más frecuentes son:

Pulgones : pequeños insectos que se agrupan en brotes tiernos y hojas jóvenes. Se alimentan de la savia y provocan deformaciones, además de favorecer la aparición de hongos como la negrilla.

Cochinillas : se adhieren a tallos y hojas, formando manchas blanquecinas o marrones. Al igual que los pulgones, chupan la savia y segregan una sustancia pegajosa que atrae hormigas.

Mosca de la fruta : deposita sus huevos en los frutos, cuyas larvas se desarrollan en su interior, provocando la pudrición y la caída prematura de los limones.

Minador de los cítricos : es una larva que excava galerías en las hojas jóvenes, deformándolas y afectando el crecimiento del árbol.

Ácaros (araña roja) : causan manchas amarillas o marrones en las hojas y, en casos severos, pueden provocar su caída.

Hormigas: si bien no dañan directamente al limonero, protegen a pulgones y cochinillas para alimentarse de la melaza que producen, lo que agrava las infestaciones.

Estas plagas, si no se controlan a tiempo, pueden afectar seriamente la salud del limonero, por lo que es clave la observación frecuente y la aplicación de métodos de prevención y control adecuados.