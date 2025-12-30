Hito en la ingeniería ecológica: construyen un megapuente que permite a los animales cruzar una autopista sin peligro

Se trata de una obra mejora la seguridad vial y refuerza la protección de la biodiversidad, mostrando que es posible desarrollar infraestructura que conviva de manera sostenible con la naturaleza.

Greenland Wildlife Overpass, Colorado, Estados Unidos. Foto: Instagram @coloradoan

En el estado de Colorado, Estados Unidos, se inauguró una nueva obra pensada exclusivamente para el cuidado de la fauna silvestre. Se trata del Greenland Wildlife Overpass, el cruce para animales más grande de Norteamérica, que atraviesa por encima de los seis carriles de la autopista Interstate 25 (I-25), en el condado de Douglas.

La estructura, cubierta con tierra y vegetación para integrarse al paisaje, permite que distintas especies se desplacen de manera segura entre ambos lados de la ruta, evitando los accidentes que antes eran frecuentes en la zona. El proyecto demandó una inversión cercana a los 15 millones de dólares y forma parte del sistema de pasos de fauna conocido como South Gap.

Greenland Wildlife Overpass, Colorado, Estados Unidos. Foto: Instagram @firstgentmarlonreis

El puente tiene 64 metros de ancho y 64 metros de largo y conecta más de 16.500 metros cuadrados de hábitat natural, un área clave para la migración de animales como alces, ciervos, osos, pumas y antílopes. Antes de su construcción, en ese tramo de la autopista se registraba, en promedio, un choque diario con animales durante la temporada migratoria.

¿Qué es un paso de fauna?

Los pasos de fauna, también llamados ecoductos, son estructuras diseñadas para que los animales puedan cruzar carreteras u otras barreras creadas por el ser humano sin ponerse en riesgo. Suelen estar cubiertos de vegetación y replican el entorno natural para facilitar su uso por parte de la fauna.

Este tipo de infraestructura no solo ayuda a reducir accidentes viales, sino que también protege tanto a las personas como a los animales y permite mantener la conectividad de los ecosistemas.

Greenland Wildlife Overpass, Colorado, Estados Unidos. Foto: Instagram @coparkswildlife

El Greenland Wildlife Overpass completa una red de cruces construidos a lo largo de la I-25 y ya es considerado un hito de la ingeniería ecológica. Además de grandes mamíferos, se espera que sea utilizado por especies más pequeñas, como zorros y coyotes, ayudando a recomponer corredores biológicos fragmentados durante décadas.

Desde el gobierno estatal destacaron que la obra mejora la seguridad vial y refuerza la protección de la biodiversidad, mostrando que es posible desarrollar infraestructura que conviva de manera sostenible con la naturaleza.