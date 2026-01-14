Polilla negra. Foto: reservacostanera.com.ar

En las últimas horas, vecinos de zona norte del conurbano bonaerense se alertaron tras registrarse una invasión de polillas negras (Hylesia nigricans) en algunos barrios. Estos insectos puede llegar a provocar alergias, especialmente en menores de edad, por lo que se aconseja no tocarlas.

La aparición masiva de este insecto, especialmente en Escobar y Tigre, generó preocupación por los efectos que genera en la piel. Si bien no pica, larga pelitos como mecanismo de defensa que quedan adheridos a superficies.

En diálogo con Clarín, la dermatóloga Luciana Acosta, que vive en Tigre, explicó que los pelitos urticantes “son alérgenos para la piel y cuando hay contacto se genera una reacción inflamatoria”.

Los síntomas que pueden aparecer son picazón intensa, ronchas, enrojecimiento y ardor, y pueden durar entre 7 y 15 días. “La mayoría de los pacientes que tienen contacto desarrollan alguna manifestación”, informó la especialista.

Una niña de dos años fue afectada por estas polillas

Por su parte, Gimena, vecina de Escobar, contó que su pequeña de 2 años amaneció con sarpullido tras haber estado en la pileta de su jardín. “Vimos cinco mariposas negras nadando en la pileta, que era el único lugar iluminado”, comentó la mujer. La doctora que atendió a la niña confirmó el diagnóstico y le recetó una crema con corticoide y un antihistamínico.

Para prevenir esta situación, se recomienda no encender luces durante la noche, evitar dejar ropa colgada y no manipular las polillas muertas. “Incluso muerta, la mariposa mantiene los pelitos urticantes”, agregó la doctora.

Si se entra en contacto con estos insectos, los especialistas recomiendan lavar con agua fría la zona afectada y si es necesario acudir a un centro de salud. Sin embargo, en cuadros más graves, como dificultad para respirar, se debe acudir inmediatamente a una guardia hospitalaria.