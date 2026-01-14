Verano libre de mosquitos: el nuevo método en tendencia para evitar insectos dentro del hogar
Esta alternativa, que está disponible en distintas plataformas de venta, es ideal para quienes prefieren evitar el uso de repelentes en el interior del hogar.
Para ahuyentar los mosquitos sin utilizar repelentes, existe una alternativa simple, económica y que es una de las más elegidas para el verano. Se trata de la cortina mosquitera magnética, una opción que se puede colocar en balcones, puertas o salidas al jardín.
Esta opción, que se volvió tendencia este verano 2026 y que se puede conseguir a través de las plataformas de venta, es ideal para quienes buscan evitar el uso de repelentes dentro del hogar.
De qué se trata la cortina mosquitera magnética
Esta cortina está confeccionada con tela mosquitera y cuenta con imanes alrededor del marco. Antes de pasar al otro lado de la casa, se abre automáticamente y luego se cierra sola gracias a su sistema magnético.
Es un mecanismo ideal para quienes tienen niños o mascotas en sus hogares, ya que evita que quede abierta y, al ser liviana, no necesita de mucha atención. Además, tiene otras ventajas:
- Instalación fácil, ya que no necesita de herramientas ni perforaciones.
- Se adapta a distintos tamaños de puertas y marcos.
- Es económica, reutilizable y fácil de guardar cuando termina el verano.
- Ventila el hogar de forma natural sin que ingresen insectos.
- El cierre magnético asegura practicidad y comodidad en el uso diario.
- Se puede lavar, lo que prolonga su vida útil y mantiene la higiene.
Chau espirales: 3 plantas para ahuyentar mosquitos de forma natural y sin químicos
1- Citronella (Cymbopogon nardus)
Es el repelente natural más famoso. Su aceite esencial es el ingrediente activo de la mayoría de los productos comerciales.
- Ubicación: Necesita mucha luz solar y espacio. Ideal para bordes de jardín y zonas de paso.
- Tip: Para potenciar el efecto, frotar una hoja de Citronella en la piel expuesta antes del atardecer.
2- Lavanda (Lavandula)
Además de su agradable aroma para los humanos, la lavanda contiene alcanfor, linalool y otros compuestos que los mosquitos evitan.
- Ubicación: Macetas o jardines. Es resistente a la sequía y atrae a polinizadores, pero ahuyenta a los insectos molestos.
3- Albahaca (Ocimum basilicum)
Esta popular hierba de cocina contiene cuatro compuestos químicos que actúan como repelentes naturales.
- Ubicación: Ideal para tener en macetas cerca de ventanas o en la cocina. Requiere sol y riego constante.
- Tip: Es especialmente efectiva para ahuyentar no solo mosquitos, sino también moscas.
Para maximizar el efecto repelente de cualquier planta, los expertos aconsejan ubicarlas en zonas donde circule el aire, como pasillos o entradas, y manipular sus hojas suavemente para liberar sus aceites esenciales al ambiente.