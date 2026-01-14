Mosquitos. Foto: Pixabay.

Para ahuyentar los mosquitos sin utilizar repelentes, existe una alternativa simple, económica y que es una de las más elegidas para el verano. Se trata de la cortina mosquitera magnética, una opción que se puede colocar en balcones, puertas o salidas al jardín.

Esta opción, que se volvió tendencia este verano 2026 y que se puede conseguir a través de las plataformas de venta, es ideal para quienes buscan evitar el uso de repelentes dentro del hogar.

Cortina mosquitera magnética. Foto: Temu.

De qué se trata la cortina mosquitera magnética

Esta cortina está confeccionada con tela mosquitera y cuenta con imanes alrededor del marco. Antes de pasar al otro lado de la casa, se abre automáticamente y luego se cierra sola gracias a su sistema magnético.

Es un mecanismo ideal para quienes tienen niños o mascotas en sus hogares, ya que evita que quede abierta y, al ser liviana, no necesita de mucha atención. Además, tiene otras ventajas:

Instalación fácil , ya que no necesita de herramientas ni perforaciones.

Se adapta a distintos tamaños de puertas y marcos.

Es económica, reutilizable y fácil de guardar cuando termina el verano.

Ventila el hogar de forma natural sin que ingresen insectos.

El cierre magnético asegura practicidad y comodidad en el uso diario.

Se puede lavar, lo que prolonga su vida útil y mantiene la higiene.

Cortina mosquitera magnética. Foto: Temu.

Chau espirales: 3 plantas para ahuyentar mosquitos de forma natural y sin químicos

1- Citronella (Cymbopogon nardus)

Es el repelente natural más famoso. Su aceite esencial es el ingrediente activo de la mayoría de los productos comerciales.

Planta de citronela. Fuente: Unsplash

Ubicación: Necesita mucha luz solar y espacio. Ideal para bordes de jardín y zonas de paso.

Tip: Para potenciar el efecto, frotar una hoja de Citronella en la piel expuesta antes del atardecer.

2- Lavanda (Lavandula)

Además de su agradable aroma para los humanos, la lavanda contiene alcanfor, linalool y otros compuestos que los mosquitos evitan.

Festival de la Cosecha de la Lavanda en Villa Llanquín Foto: @lavandasdellimay

Festival de la Cosecha de la Lavanda en Villa Llanquín Foto: Instagram @paulinewalk

Ubicación: Macetas o jardines. Es resistente a la sequía y atrae a polinizadores, pero ahuyenta a los insectos molestos.

3- Albahaca (Ocimum basilicum)

Esta popular hierba de cocina contiene cuatro compuestos químicos que actúan como repelentes naturales.

El frío es el principal enemigo de la albahaca Foto: Unsplash

Ubicación: Ideal para tener en macetas cerca de ventanas o en la cocina. Requiere sol y riego constante.

Tip: Es especialmente efectiva para ahuyentar no solo mosquitos, sino también moscas.

Para maximizar el efecto repelente de cualquier planta, los expertos aconsejan ubicarlas en zonas donde circule el aire, como pasillos o entradas, y manipular sus hojas suavemente para liberar sus aceites esenciales al ambiente.