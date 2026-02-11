Alerta en la Patagonia por avispas carnívoras:

Alerta en la Patagonia por las chaquetas amarillas. Foto: Noticias Ambientales

La temporada de verano encendió las alarmas en la Patagonia por el crecimiento sostenido de las chaquetas amarillas (Vespula germanica), una especie de avispa “carnívora” invasora que intensificó su presencia en zonas turísticas como Bariloche, San Martín de los Andes y Villa La Angostura.

Vecinos y visitantes reportaron un aumento significativo de picaduras, lo que generó preocupación en la región y puso en agenda la necesidad de prevención.

Alerta en la Patagonia por las chaquetas amarillas.

Cómo son las avispas carnívoras de la Patagonia

Procedencia : Europa, Asia y norte de África. Llegaron a la Argentina a fines de los años 70.

Aspecto : patrón amarillo y negro característico.

Nidos : subterráneos, con dimensiones que pueden alcanzar el tamaño de una pelota de fútbol.

Expansión: favorecida por la ausencia de avispas sociales nativas en la Patagonia, lo que permitió que especies exóticas como Vespula germanica, Vespula vulgaris y Polistes dominula se reproduzcan sin control biológico.

La falta de depredadores locales favoreció una reproducción acelerada y una alta densidad de individuos, especialmente hacia el final del verano.

Los riesgos para la salud tras la picadura de las avispas carnívoras

Las chaquetas amarillas pueden picar varias veces, ya que su aguijón está conectado a una glándula venenosa reutilizable.

Efectos comunes : dolor intenso, inflamación y ardor.

Casos graves : en personas alérgicas, pueden provocar anafilaxia, una reacción potencialmente mortal que requiere atención médica urgente.

Mayor riesgo: hacia marzo, cuando disminuye la disponibilidad de proteínas naturales y las avispas se sienten atraídas por alimentos humanos, bebidas azucaradas y restos de comida.

Consejos de prevención

Especialistas recomiendan:

Evitar comer al aire libre.

No usar perfumes intensos ni ropa de colores llamativos.

Extremar precauciones en sectores con basura o restos orgánicos.

Revisar el suelo antes de sentarse y observar troncos o árboles donde puedan ocultarse colonias.

Alerta en la Patagonia por las chaquetas amarillas.

Métodos de control por las avispas en la Patagonia

Se difundió el uso de trampas caseras con carne y agua jabonosa durante febrero y marzo. Estas reducen la cantidad de avispas en circulación, aunque no eliminan los nidos ni erradican la plaga.

Las autoridades locales también evalúan campañas de concientización y monitoreo para contener la expansión de la especie.

Valentina, joven de 28 años, relató a TN que fue picada en la cabeza mientras acampaba en el Lago Villarino: “Automáticamente, sentí como un fuego que me bajaba por toda la cara”. Minutos después sufrió ronchas, vómitos, hinchazón en los ojos y brotes en distintas partes del cuerpo, lo que encendió las alarmas sobre los efectos de estas picaduras.

Impacto en el turismo y la vida cotidiana

La proliferación de las chaquetas amarillas afecta directamente a la actividad turística, ya que los visitantes suelen realizar actividades al aire libre como camping, senderismo y picnics. El riesgo de picaduras genera preocupación en prestadores turísticos y comunidades locales, que buscan reforzar medidas de prevención para evitar incidentes.

Además, la presencia de estos insectos invasores plantea un desafío ecológico: al competir con especies nativas por recursos, pueden alterar el equilibrio de los ecosistemas patagónicos.

La proliferación de las chaquetas amarillas en la Patagonia refuerza la necesidad de prevención y concientización en una región donde el contacto entre turismo y naturaleza es constante. Este insecto invasor representa un riesgo creciente para la salud y el ambiente, y exige estrategias de control sostenidas para mitigar su impacto.