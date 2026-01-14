Cianobacterias. Foto: Freepik

En las últimas horas, lanzaron una alerta roja tras la aparición de cianobacterias en la República de los Niños de La Plata. Se trata de organismos que viven en el agua y que en la mayoría de las oportunidades son nocivos para la salud.

Además, las autoridades correspondientes destacaron que hay otras zonas de la provincia de Buenos Aires afectadas.

La Subsecretaría de Recursos Hídricos y la Autoridad del Agua de la provincia de Buenos Aires informaron, a través de su mapa interactivo, que hay “riesgo alto” por la aparición de cianobacterias en la República de los Niños de La Plata.

Cianobacterias en la República de los Niños de La Plata. Foto: gba.gob.ar/recursoshidricos

Frente a este escenario, solicitan que las personas no usen el agua para consumo de forma directa o para higiene personal, así como también alejar a los niños y mascotas hasta que la floración desaparezca.

Según las especificaciones médicas los efectos adversos de dicha bacteria en una persona son: vómitos, diarrea, dolor de cabeza, debilitamiento muscular y alergias en la piel.

La subsecretaría indicó que todos los días se hace una evaluación y seguimiento sobre la presencia de la bacteria en aguas de la provincia y que hay cuatro niveles de riesgo para la salud que se divide según colores.

Verde : pueden bañarse sin riesgo ya que no se informó la aparición de cianobacterias.

Amarillo : hay pequeñas manchas verdes en la superficie y si alguien se baña debe limpiarse luego con agua fría y limpia.

Naranja : el agua se ve de un color verde brillante en la superficie y en la arena.

Rojo: se ve una masa verde oscura, amarronada, con aspecto de nata espesa y está prohibido bañarse.

Cianobacterias en la República de los Niños de La Plata. Foto: NA.

Qué es una Cianobacteria

Según el Ministerio de Salud son organismos microscópicos, bacterias Gram-negativas que contienen clorofila, lo que les permite realizar fotosíntesis. Por ello históricamente se las ha identificado como algas verde-azules. Están presentes en aguas dulces, saladas, salobres y zonas de mezcla de estuarios.

Muchas especies de cianobacterias producen toxinas, las cuales son contenidas en la célula o exudadas al medio, por lo que pueden aparecer disueltas en el agua, constituyéndose en un problema de significancia para la salud humana y ambiental.

Cianobacterias. Foto: Freepik

Su aparición se relaciona por la presencia aumentada de nutrientes como nitrógeno y fósforo en los cuerpos de agua, temperaturas altas, días sin viento ni oleaje, y suficiente luz solar. Este proceso, llamado eutrofización, es natural; actualmente está acelerado por factores antropogénicos y climáticos.