Cambios en la ANMAT: a ocho meses del escándalo del fentanilo, el Gobierno designó a su nuevo titular y es un médico cirujano

La renuncia de Nélida Agustina Bisio al frente de la ANMAT fue aceptada por el Ministerio de Salud. Quién es su nuevo titular.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). Foto: NA

El Gobierno nacional oficializó el cambio en la conducción de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) a poco más de ocho meses de que estallara el escándalo por un lote de fentanilo adulterado, caso que expuso debilidades en los mecanismos de control del organismo regulador. La renuncia de Nélida Agustina Bisio como titular fue aceptada por el Ministerio de Salud de la Nación y fue designado Luis Eduardo Fontana, médico cirujano con amplia trayectoria en gestión sanitaria.

“El Gobierno nacional designó a Luis Fontana como nuevo titular de la ANMAT tras la renuncia de Nélida Agustina Bisio por motivos personales”, comunicó el Ministerio encabezado por Mario Lugones. La salida de Bisio se demoró porque tenían que darse a conocer los avances de la investigación de responsabilidades administrativas.

El recambio se produjo en medio de fuertes cuestionamientos públicos y políticos tras la comercialización de miles de ampollas de fentanilo adulterado, lo que estuvo vinculado a irregularidades en los controles y supervisión del organismo y fue asociado con más de un centenar de muertes.

Nélida Agustina Bisio, extitular del ANMAT. Foto: Instagram

Quién es Luis Fontana, el nuevo titular de la ANMAT

Fontana es egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y cuenta con capacitación en administración de servicios de salud y dirección estratégica, además de una extensa carrera en el sector privado. Entre 1999 y 2018 fue director médico y posteriormente director general de la empresa de medicina prepaga OSDE, cargo que ocupó hasta febrero de 2025 antes de asumir en la ANMAT.

Desde el Ministerio de Salud destacaron que su perfil profesional está orientado a “ordenar el organismo, optimizar recursos y hacer más eficiente la capacidad regulatoria”, señalando que las decisiones del nuevo titular apuntan a fortalecer la funcionalidad del organismo y a reforzar la protección de la salud pública.

La cartera sanitaria también afirmó que los objetivos de esta nueva etapa incluyen que la ANMAT sea “más ágil, más profesional y más responsable, que cuide a los pacientes, respalde al equipo de salud y garantice reglas claras para todo el sistema”.