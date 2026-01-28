Cianobacterias, Foto: Unsplash

La Subsecretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de Buenos Aires lanzó una serie de alertas por la presencia de cianobacterias en varios cuerpos de agua de la provincia.

En concreto, seis municipios se mantienen en alerta roja y naranja por presencia de estos organismos tóxicos potencialmente peligrosos para la salud.

Cianobacterias en Buenos Aires. Foto: NA.

Qué son y por qué aparecen las cianobacterias

Según el Ministerio de Salud, las cianobacterias son organismos microscópicos, bacterias Gram-negativas que contienen clorofila, lo que les permite realizar fotosíntesis. Por ello, históricamente se las identificó como algas verde-azules, presentes en aguas dulces, saladas, salobres y zonas de mezcla de estuarios.

Su aparición se relaciona por la presencia aumentada de nutrientes como nitrógeno y fósforo en los cuerpos de agua, temperaturas altas, días sin viento ni oleaje, y suficiente luz solar.

Además, algunas especies -no todas- pueden ser nocivas para la salud y resultar tóxicas, mientras que el contacto humano con ellas puede provocar infecciones neurológicas, digestivas (como la gastroenteritis), respiratorias (como la rinitis), otitis y conjuntivitis.

Cianobacterias, Foto: Freepik

En tanto, algunos síntomas de intoxicación con cianobacterias son: vómitos, diarrea, dolor de cabeza, debilitamiento muscular, alergias, irritación en la piel y en los ojos.

Los municipios afectados por cianobacterias

Las autoridades informaron que los municipios afectados por la aparición de cianobacterias son:

Alerta roja : Pehuajó

Alerta naranja: Avellaneda, Gral. Madariaga, Lobos, Rivadavia y Trenque Lauquen

En ambos niveles aplica bandera sanitaria por cianobacterias que indica que en la playa/agua existe un riesgo potencial para la salud.

Por su parte, en el Río de La Plata algunos puntos de Berisso y Ensenada tienen alerta amarilla, lo que implica un riesgo bajo.

El mapa de cianobacterias

Recomendaciones ante la aparición de cianobacterias

“Las cianobacterias se acumulan en la columna de agua o en la superficie, pero no en una capa continua", explicaron los expertos, quienes recomiendan evitar el contacto con las manchas verdes, lavarse con agua limpia en caso de entrar al río o laguna, no consumir alimentos que provengan del cuerpo de agua y prestar especial atención a niños y mascotas.

Además, señalan la importancia de mantenerse fuera del agua; si hay carteles que dicen que el área está cerrada, entender que el agua es insegura para nadar; y que si el agua presenta un color diferente al habitual, parece más turbia o huele mal, esto puede ser una advertencia de que hay más cantidad de microorganismos en el agua que lo normal.

Por último, remarcan la necesidad de evitar el agua luego de una intensa lluvia, ya que se pueden drenar desperdicios en el área que enturbian más el agua. En caso de diarrea, no meterse porque los gérmenes pueden enfermar a otros nadadores si tragan agua contaminada y, en caso de tener un corte o una herida abierta, en caso de ingresar al agua, usar un vendaje a prueba de agua para cubrirlo completamente.