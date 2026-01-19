Plantas en el balcón Foto: Imagen generada por Copilot AI por Canal 26

Las plantas son una de las opciones de decoración más elegidas a la hora de transformar el hogar. En espacios pequeños o cerrados, como monoambientes o jardines, aportan color y vitalidad, convirtiéndose en un recurso clave para dar vida al ambiente.

Las plantas no solo tienen un lado estético, sino que también dan beneficios para la salud. Al filtrar las impurezas, algunas especies mejoran la calidad del aire, creando un entorno saludable, fresco y lleno de oxígeno. Además, el cuidado y la observación de las mismas pueden funcionar como un calmante natural.

Las 5 plantas elegidas para balcones y jardines

En verano, los rayos del sol se vuelven más intensos, impactando constantemente en jardines y balcones a lo largo del día. Según explicó la especialista Kate Nateras para AD Magazine, estas son las 5 plantas ideales para lugares soleados:

Malvón

Cómo cuidar tu malvón. Foto: Freepik

Esta planta es la elegida de muchos por su durabilidad y florecimiento continuo. Presenta colores que le dan vida a cualquier espacio.

- Cuidados: el malvón debe colocarse al sol, regarse moderadamente, plantarse en tierra bien drenada y podarse para estimular el crecimiento.

Lavanda

Planta de lavanda Foto: GROK

Conocida por su hermosa fragancia, se destaca como una planta amante del sol. Sus flores violetas atraen abejas y mariposas, enriqueciendo la biodiversidad del entorno exterior y llenando de vitalidad el hogar.

- Cuidados: la lavanda necesita sol, riego moderado, plantarse en tierra drenada y podarse para estimular el crecimiento.

Petunias

Petunias. Foto: Unsplash.

Esta planta tiene flores en forma de trompeta y viene en varios colores. Son muy versátiles: pueden cultivarse en jardines, macetas, balcones y son muy resistentes a las distintas condiciones climáticas.

- Cuidados: quitar las flores secas.

Girasoles

Girasoles, flor. Foto: Unsplash.

Estas reconocidas flores se conocen por seguir la trayectoria del Sol.

- Cuidado: pueden ser cultivados en macetas o en el piso, siempre y cuando reciban la luz solar adecuada.

Potus plateado

Potus plateado. Foto: rawpixel.com / Ake

El potus plateado es bueno para balcones porque se adapta muy bien a la luz brillante indirecta y a la semisombra, condiciones muy comunes en estos espacios. No necesita sol directo, que incluso puede dañar sus hojas, y tolera bien el viento moderado y los cambios de temperatura mientras no haya heladas fuertes.

- Cuidados: soporta riegos espaciados y crece de forma colgante o trepadora.