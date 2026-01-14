Ahuyenta los mosquitos y es fácil de cuidar:

La planta ideal para ahuyentar mosquitos.

Con la llegada del verano, las altas temperaturas suelen atraer la presencia constante de mosquitos dentro del hogar y para muchos, la tarea de dormir se dificulta, ya que son picados o molestados por su intenso zumbido. Por este motivo, los jardineros recomiendan una planta de interior que es ideal para espantar estos bichos sin invadir el ambiente: la lavanda.

Se trata de un tipo de planta que combina estética, bajo mantenimiento y un efecto repelente suave. De hecho, la lavanda es una de las más elegidas para el hogar porque no solo aporta verde y frescura, sino que además no requiere productos químicos para ayudar a mantener alejados a los insectos.

Planta de lavanda Foto: GROK

Esta planta es ideal para mantener dentro del dormitorio, ya que libera de forma natural aceites esenciales que generan un entorno poco atractivo para los mosquitos, pero extremadamente relajante para las personas. Por eso, su uso en espacios cerrados es especialmente valorado.

De hecho, investigaciones realizadas por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) remarcaron que la lavanda contiene compuestos volátiles que resultan extremadamente molestos para los mosquitos y, de hecho, se observó una menor cantidad de presencia de mosquitos en ambientes donde hay plantas aromáticas.

Cuáles son las ventajas de tener una planta de lavanda en verano

Además de ser una planta visualmente hermosa, entre sus principales ventajas, se destacan las siguientes:

No necesita aerosoles ni dispositivos eléctricos

No genera humo ni riesgo de incendio

Aporta un aroma suave que favorece la relajación y el descanso

Ubicada cerca de una ventana, sobre una repisa o incluso en una mesa de luz, la lavanda se adapta sin problemas al jardín interior.

Desde el punto de vista de la jardinería doméstica, la lavanda es ideal para quienes no riegan con frecuencia. Al ser una planta mediterránea, tolera bien períodos cortos de sequía y no exige cuidados complejos.

Para mantenerla sana durante el verano, los especialistas recomiendan:

Regar solo cuando el sustrato esté completamente seco

Utilizar macetas con buen drenaje

Colocarla en un espacio con luz natural indirecta

El exceso de agua es uno de los errores más comunes y puede afectar seriamente su desarrollo.

Con estas pautas básicas, la lavanda no solo embellece el dormitorio, sino que también ayuda a transformar las noches de verano en un momento más tranquilo, fresco y natural.