Condiciones matutinas en Chubut

Este lunes, en la provincia de Chubut, el clima se presenta con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas de la mañana oscilarán entre los 7.3°C como mínima, alcanzando máximos de 14.7°C. Se espera una velocidad de viento de hasta 17 km/h, lo que representa vientos moderados en la región. La humedad relativa alcanza un pico del 79%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chubut

Durante la tarde y la noche, las condiciones se mantendrán similares con cielos parcialmente cubiertos y una humedad disminuyendo ligeramente. Las temperaturas en estas últimas horas del día continuarán dentro del rango registrado por la mañana. Los vientos podrían aumentar en intensidad, alcanzando velocidades de hasta 32 km/h, y las ráfagas ocasionales podrán ser más intensas, pero no se esperan precipitaciones.

Un día tranquilo en Chubut donde la inestabilidad será mínima, con nubes ofreciendo sombra pero sin riesgo de lluvias significativas.