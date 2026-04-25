Bosque milenario en Chubut Foto: Foto generada con IA Canal 26

En un rincón remoto de la Patagonia argentina existe un bosque donde el paso del tiempo parece haber perdido autoridad. Allí, rodeados de montañas húmedas, suelos cubiertos de musgo y un clima que exige respeto, crecen árboles que ya estaban en pie cuando el mundo era muy distinto. No se trata de una leyenda ni de una exageración: el alerzal patagónico de Chubut alberga algunos de los seres vivos más antiguos del país y es una de las joyas naturales menos conocidas de la Argentina.

Estos árboles milenarios no solo sobrevivieron a siglos de tormentas, incendios y cambios geológicos. También atravesaron la llegada del ser humano moderno, la explotación forestal y la industrialización sin perder su esencia. Su presencia es un recordatorio incómodo y fascinante: la naturaleza tiene tiempos que no coinciden con los nuestros.

El alerce: un gigante que crece en silencio

El protagonista indiscutido de este ecosistema es el alerce patagónico, una especie nativa del sur andino que puede superar los 50 metros de altura y, sobre todo, los mil años de vida. Su crecimiento es extremadamente lento: en algunos casos, apenas unos milímetros por año. Esa lentitud, lejos de ser una debilidad, es la clave de su fortaleza.

Bosque milenario en Chubut Foto: Patagonia Andina

Cada anillo de su tronco funciona como una página de un archivo natural. Allí queda registrado cómo fue el clima, cuánta lluvia hubo, si existieron sequías o incendios. Por eso, los alerces son estudiados como testigos científicos del pasado ambiental de la Patagonia.

Un bosque que parece de otra era

Ingresar a un alerzal es una experiencia distinta a recorrer cualquier otro bosque. El sonido se apaga, la temperatura baja y la luz se filtra con dificultad entre troncos enormes. El suelo, blando y oscuro, está cubierto de hojas y raíces que llevan siglos acumulándose.

No hay apuro. Todo en ese entorno invita a reducir el ritmo, a observar con atención. Es un paisaje que no fue construido para impresionar, sino para permanecer. Y quizás por eso impacta tanto.

En Chubut, estos bosques sobreviven en áreas protegidas, lejos de grandes centros urbanos. Son fragmentos de una Patagonia ancestral que alguna vez fue mucho más extensa y que hoy resiste como puede frente a amenazas conocidas.

De la explotación a la conservación

Durante buena parte del siglo XX, el alerce fue intensamente explotado por el valor de su madera, famosa por su durabilidad extrema. Esa historia dejó cicatrices profundas: muchos bosques desaparecieron antes de que se comprendiera el daño irreversible que se estaba causando.

Bosque milenario en Chubut Foto: Patagonia Andina

Con el correr de los años, esa lógica cambió. Hoy, el alerce patagónico está estrictamente protegido y cortar uno es un delito grave. La prioridad pasó a ser la conservación y el estudio, no la extracción.

Caminar por estos bosques es entender por qué. Un alerce que se cae no puede ser reemplazado en una vida humana: su recuperación lleva siglos.

Un mensaje para el presente

En tiempos marcados por el cambio climático y la pérdida acelerada de biodiversidad, el alerzal milenario funciona como una advertencia silenciosa. No grita, no se impone, pero dice mucho. Enseña que la resistencia no siempre es visible y que cuidar lo que tarda mil años en crecer debería ser una prioridad absoluta.

Estos árboles no son solo parte del paisaje patagónico. Son parte de la historia viva de la Argentina, aunque no aparezcan en manuales escolares ni en actos oficiales. Siguen allí, creciendo con paciencia, mientras el mundo se acelera a su alrededor.