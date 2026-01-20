Cómo revivir un limonero seco. Foto: Freepik

El verano y las altas temperaturas pueden perjudicar al limonero, ya que la falta de agua puede provocar que se seque, pierda hojas y hasta parezca no tener remedio.

Sin embargo, expertos en jardinería revelaron algunos cuidados clave para poder revivir un limonero seco y devolverle su brillo.

Por qué se seca el limonero y cómo salvarlo

Esta especie se seca en verano porque sufre estrés hídrico. Cuando el limonero no recibe suficiente agua, sus hojas comienzan a marchitarse, se caen y las ramas se secan. Además, el sol fuerte también puede arruinar la corteza y quemar las hojas del árbol, sobre todo si está recién plantado o no tiene mucha protección.

En ese sentido, para salvar el limonero, primero hay que revisar el riego. Esta especie necesita de mucha agua, sobre todo cuando hace mucho calor. Es importante regar al pie del tronco para no mojar las hojas y no atraer enfermedades.

Si la tierra está seca, es necesario que el riego sea abundante y lento para que el agua penetre correctamente en el suelo.

El poderoso truco que salva tu limonero: el método desconocido con una botella de agua

Cuidar un limonero puede parecer complicado, pero hay un método casero que cada vez más jardineros recomiendan: colocar una botella de agua al pie del árbol. Este truco no requiere productos costosos ni técnicas avanzadas y ayuda a que el limonero se mantenga hidratado y saludable durante todo el año.

Paso a paso del truco de la botella en el limonero

La técnica es muy sencilla. Solo se necesita una botella de plástico de 1,5 o 2 litros. Hacer de 4 a 6 agujeros pequeños en la base, llenar con agua y colocar boca abajo en la tierra, cerca del tronco, evitando que toque directamente las raíces.

El agua se liberará de manera gradual, asegurando que las raíces reciban hidratación constante. Esto evita tanto el exceso como la falta de riego, algo especialmente útil en días de calor o cuando no se puede regar con frecuencia.

Beneficios de este método

Riego constante: el agua llega directo a las raíces sin encharcar el suelo.

Árbol más fuerte: favorece un crecimiento saludable y resistente.

Frutos de calidad: los limones crecen más jugosos y sabrosos.

Ahorro de tiempo y agua: no hace falta regar todos los días y se reduce el desperdicio.

Consejos para que funcione mejor