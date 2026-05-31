Stella Vitta, la caravana solar Foto: Instagram @solarteameindhoven

Imaginate viajar sin contaminar el planeta y sin depender de combustibles fósiles para poder moverte. Este futuro es cada vez más cercanos gracias a Stella Vita, la casa rodante que promete revolucionar la forma de moverse y conocer nuevos lugares cuidando el medioambiente y sin gastar de más.

La camioneta fue hecha por un grupo de estudiantes de ingeniería que logró desarrollar un sistema capaz de funcionar únicamente con energía solar, marcando un nuevo paso hacia un turismo más sustentable. El vehículo, conocido como Stella Vita, pertenece a 22 mentes maestras de la Universidad Técnica de Eindhoven, en los Países Bajos. Su principal característica es que obtiene toda la energía que necesita a través de paneles solares integrados en su estructura, eliminando la necesidad de utilizar combustibles tradicionales.

Stella Vitta, la caravana solar Foto: Instagram @solarteameindhoven

Cómo funciona Stella Vita, la casa rodante solar

La casa rodante funciona con un amplio sistema de paneles solars instalados en el techo y en estructuras desplegables al lateral y, durante el día, estos paneles captan la energía del sol y la almacenan en una batería que alimenta tanto el motor eléctrico como los distintos servicios del vehículo.

Gracias a este sistema, Stella Vita no solo puede desplazarse por carretera, sino también suministrar energía para la iluminación, la cocina, la ducha, la heladera, la televisión y la carga de dispositivos electrónicos.

Uno de los aspectos más llamativos es que, en condiciones favorables, puede recorrer hasta 730 kilómetros en un día soleado con total autonomía. Incluso cuando el clima no acompaña durante la tarde porque está nublado, mantiene una autonomía cercana a los 600 kilómetros.

Otro punto a favor, es que el techo de la camioneta incorpora una superficie de 8,8 metros cuadrados cubierta por paneles solares y cuando se encuentra estacionado, esta estructura puede desplegarse para aumentar significativamente la captación de energía.

Stella Vitta, la caravana solar Foto: Instagram @solarteameindhoven

Además, dos paneles laterales se abren como si fueran alas, ampliando todavía más la superficie de exposición solar. Este diseño permite optimizar la generación de electricidad y reducir los tiempos de carga. La batería puede recargarse completamente en alrededor de dos días soleados con todos los paneles desplegados.

Más allá de su innovadora tecnología, Stella Vita fue diseñada para ofrecer comodidad durante los viajes. Con una longitud de 7,2 metros y un peso cercano a los 1.700 kilogramos, dispone de espacio suficiente para que dos personas puedan vivir y dormir confortablemente.

En su interior cuenta con una cama doble, cocina equipada, heladera, ducha, armarios de almacenamiento y enchufes para distintos dispositivos electrónicos. Todo funciona gracias a la energía generada por los paneles solares. Sus características ayudan a reducir la resistencia al viento y mejorar la eficacia energética durante los desplazamientos.

El viaje que puso a prueba la tecnología de la casa rodante: de Países Bajos a España

Para demostrar el potencial de esta innovadora casa rodante, el equipo responsable emprendió un extenso recorrido desde los Países Bajos hasta el sur de España.

El itinerario incluyó distintas ciudades europeas y permitió comprobar el rendimiento del vehículo en diferentes condiciones climáticas y geográficas. Durante la travesía, los estudiantes compartieron los avances y resultados del prototipo a través de redes sociales, mostrando cómo era posible recorrer largas distancias utilizando únicamente energía solar.

Gracias a esta propuesta, quedó demostrado que se puede combinar la velocidad de un auto y toda la eficacia de las energías renovables para reducir el impacto ambiental y saltar hacia un futuro donde cuidar al planeta no sea una utopía.