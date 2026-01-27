Ola de calor Foto: Freepik

Un bloqueo atmosférico explica las jornadas de calor extremo que afectan a gran parte del país. Este patrón mantiene temperaturas récord y expone a millones de personas a valores inusuales.

El sistema actúa como un verdadero muro que impide el ingreso de aire fresco. De ese modo, el calor queda retenido sobre el centro, el noroeste y parte del sur del territorio. Por esta razón, el episodio se prolonga más allá de lo habitual.

¿Cómo funciona el llamado “muro atmosférico”?

El bloqueo se forma cuando un anticiclón permanece casi inmóvil durante varios días. Esa alta presión detiene la circulación normal de la atmósfera.

En consecuencia, se establece un viento persistente del norte que transporta aire cálido desde zonas tropicales. Al mismo tiempo, se bloquea el avance de frentes fríos desde la Patagonia. Así, el calor no encuentra un mecanismo de alivio y se acumula jornada tras jornada.

El rol del aire descendente en el aumento térmico

A este proceso se suma la subsidencia, un descenso de aire desde capas superiores. Al comprimirse, ese aire se calienta aún más.

Como resultado, se dificulta la formación de nubes y la radiación solar llega de forma directa durante muchas horas. Esto intensifica el calentamiento de la superficie. Además, la atmósfera estable refuerza la persistencia del episodio.

Regiones más afectadas y cambios en la sensación térmica

Las máximas superan los 35 °C en Cuyo, Catamarca, La Rioja, La Pampa, el norte de Córdoba, el Litoral y áreas del Chaco. Sin embargo, no todo el calor se siente igual.

En una primera etapa, predomina el calor seco, con baja humedad. Luego, a medida que el sistema se desplaza, aumenta la humedad y la sensación térmica se vuelve más agobiante. Este cambio favorece la aparición de noches tropicales, con mínimas superiores a 24 °C.

Alertas vigentes y riesgo para la salud

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas amarillas y naranjas en provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco y San Luis.

Estas advertencias alcanzan tanto a grupos de riesgo como a la población general. La exposición prolongada puede provocar deshidratación, agotamiento térmico y complicaciones más graves. Por ello, la prevención resulta clave durante estos eventos extremos.

¿Cómo cuidarse del calor extremo?

Ante temperaturas elevadas, se recomienda hidratarse de forma constante, aun sin sensación de sed. También es importante evitar actividades físicas intensas en las horas centrales del día.

Además, se aconseja usar ropa liviana y clara, ventilar los ambientes durante la noche y permanecer en lugares frescos siempre que sea posible. Especial atención requieren bebés, personas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas.

¿Cuándo podría llegar el alivio?

Los pronósticos indican que el bloqueo comenzará a debilitarse entre martes y miércoles. En el este del país, el cambio de viento permitirá mayor nubosidad.

El ingreso de un frente frío débil traerá tormentas aisladas y un descenso moderado de las temperaturas. Sin embargo, no se espera un cambio brusco. Así, el alivio será gradual, en un verano cada vez más marcado por extremos climáticos.