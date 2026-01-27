perros y el verano Foto: Freepik

Las altas temperaturas no solamente modifican nuestras rutinas, sino que también influyen de forma directa en el comportamiento de los perros y los gatos. De hecho, durante el verano, es habitual que al igual que nosotros, las mascotas cambien algunos hábitos y, por ejemplo, coman menos o reduzcan su actividad física de forma natural para “ahorrar energía”.

Sin embargo, es muy importante saber que hay otros comportamientos que pueden llegar a ser una clara señal de alarma y que, por ende, requieren de mayor atención. Por este motivo, varios veterinarios coinciden que adaptar las rutinas al verano es clave para que puedan atravesarlo con mayor salud y así, no se comprometa su bienestar.

Los perros pueden comer fruta fresca en verano

Desde la alimentación hasta los paseos y el descanso, hay pequeños ajustes que pueden llegar a marcar la diferencia, ya que, al igual que pasa con los niños, ellos necesitan alguna ayuda extra para poder regular su temperatura y evitar así golpes de calor. ¿Cuáles son las recomendaciones de los expertos?

5 tips de expertos para cuidar a tu mascota durante el verano

Asegurá una hidratación constante

El agua fresca y limpia debe estar siempre disponible. En días de mucho calor, los veterinarios recomiendan cambiar el agua varias veces al día y colocar más de un recipiente en la casa para evitar la deshidratación.

En verano, las mascotas deben mantenerse hidratadas Foto: Unsplash

Ajustá los horarios de paseos y juegos

Las actividades físicas deben realizarse temprano por la mañana o al atardecer. Evitar el ejercicio en horas de calor intenso reduce el riesgo de golpes de calor y quemaduras en las patas por el contacto con el cemento caliente.

Ofrecé espacios frescos para el descanso

Perros y gatos buscan naturalmente lugares más frescos. Es clave habilitar ambientes ventilados, con sombra, y evitar zonas donde se acumule el calor. Ventiladores o aire acondicionado pueden ser grandes aliados.

Adaptá la alimentación durante los días de calor

En verano es normal que las mascotas coman menos. Se pueden sumar frutas, tales como la manzana, la banana o la pera y verduras aptas como complemento ocasional, como la zanahoria y el brócoli, siempre en pequeñas cantidades y bajo recomendación veterinaria.

Prestá atención a señales de alerta

Letargo extremo, falta de apetito, jadeo excesivo, encías secas o cambios bruscos de conducta no deben ignorarse. Ante cualquiera de estos síntomas, los especialistas aconsejan consultar de inmediato con un veterinario.