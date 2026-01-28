Cómo reconocer y ayudar a los gatos durante el duelo. Foto: Unsplash

Durante mucho tiempo, se creyó que los gatos, al tener un carácter independiente y reservado, no eran capaces de experimentar emociones complejas. Sin embargo, con el pasar de los años y las investigaciones veterinarias, este mito quedó atrás y se pudo demostrar que los felinos pueden percibir la muerte y verse profundamente afectados por ella, sobre todo cuando se trata de un compañero cercano.

Ya sea el fallecimiento de otro animal del hogar o de un miembro humano de la familia, el vínculo afectivo de los gatos se ve perjudicado y esto, según los veterinarios, puede manifestarse en cambios emocionales y conductuales que reflejan el proceso del duelo. Aunque no lo expresan de la misma forma que los humanos, la ciencia confirma que su sufrimiento es real.

Los gatos pueden sentir profunda tristeza. Foto: Unsplash.

Un estudio reciente realizado por científicas de la Universidad de Oakland aportó una nueva evidencia con respecto a este fenómeno y dio algunas puntas de cómo comprender mejor el duelo en los gatos y qué señales pueden ser una alerta para sus tutores.

Qué reveló el estudio sobre el duelo en los gatos

La investigación encuestó a 412 tutores de gatos que habían atravesado recientemente la muerte de otra mascota en el hogar, ya fuera un perro o un gato. Los resultados mostraron que aquellos felinos que mantenían una relación cercana con el animal fallecido presentaban cambios significativos en su comportamiento.

Entre las conductas más frecuentes se detectaron la disminución del juego, del apetito y del sueño, así como un mayor deseo de atención por parte de otros miembros de la familia. Estos comportamientos responden a la sensación de pérdida y a la incapacidad de comprender del todo que sucedió, pese a que perciben que hay una falta constante en el hogar.

Además, la casa de altos estudios remarcó que las personas que también atraviesan un mayor nivel de tristeza tienden a identificar mejor ciertos comportamientos de sus gatos como signos de duelo, lo que abre la posibilidad de que algunas conductas están influenciadas por el comportamiento humano, o incluso con intentos del felino de brindar consuelo y amor.

Los gatos suelen buscar consuelo en sus seres queridos durante el duelo.

Lo cierto es que los gatos muestran reacciones de duelo muy similares a la de los perros, lo que refuerza la idea de que el apego emocional en los felinos es más profundo de lo que se creía, pese a que son seres muy independientes de sus humanos y a veces hasta parecen distantes.

Señales de que un gato podría estar de duelo

Algunos comportamientos que pueden indicar que un gato está atravesando una pérdida son:

Pérdida o disminución del apetito

Menor actividad física o juego

Aumento de las vocalizaciones

Mayor búsqueda de atención

Cambios en los patrones de sueño

Estas conductas reflejan un estado de angustia emocional que, en algunos casos, puede ser tan intenso como el duelo humano.

Cómo ayudar a un gato a transitar el duelo

Mantené rutinas estables: los horarios regulares de comida, juego y descanso brindan seguridad.

Ofrecé más compañía, sin forzar: respetá su espacio, pero estate disponible si busca contacto.

Estimulación suave: juegos tranquilos o nuevos estímulos pueden ayudarlo a recuperar el interés.

Ambiente calmado: evitá cambios bruscos en el hogar durante este período.

Consultá al veterinario: si los síntomas persisten o se intensifican, un profesional podrá descartar problemas de salud y orientar el acompañamiento adecuado.

Si notás cambios prolongados o preocupantes en el comportamiento de tu gato luego de una pérdida cercana, los especialistas recomiendan consultar con un veterinario para evaluar la situación y encontrar la mejor forma de acompañarlo.