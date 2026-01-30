El juguete preferido de nuestros perros es uno de sus tesoros más preciados. Foto: Unsplash.

Luego de una larga ausencia por trabajo u otro motivo, muchas veces, una persona es recibida en su casa por su perro con un juguete u objeto en la boca. Ansiosos por el reencuentro, los animales mueven la cola e incluso emiten algunos sonidos. Pelotas, peluches, zapatos o hasta su propio plato de comida cumplen un rol fundamental en ese momento, ya que estos objetos tienen una función clave para ellos.

Y aunque lo más habitual es interpretarlo como una invitación a jugar, lo cierto es que los veterinarios indican que este comportamiento canino tiene que ver con la gestión de las emociones profundas, sobre todo durante el reencuentro con sus seres queridos.

Los perros y las pelotas, una relación explicada por especialistas. Foto: Unsplash.

Por qué los perros reciben a sus dueños con un objeto en su boca

En este sentido, los especialistas coinciden en que no se trata de una conducta azarosa ni meramente lúdica, sino de una estrategia que el animal utiliza para regular la excitación, la ansiedad o la sobrecarga emocional que le genera la llegada de su humano después de varias horas de ausencia.

Ellos suelen esperar pacientemente detrás de la puerta el reencuentro con su persona favorita y si se alarga con las horas, es posible que estén intentando regular sus emociones para estar listos en el momento indicado: cuando el humano abre la puerta.

Según informó el veterinario y etólogo Enzo Roubaud, sostener o morder un objeto activa la musculatura mandibular del perro y favorece la liberación de endorfinas, sustancias asociadas al bienestar y la reducción del estrés. En ese sentido, el objeto funciona como una herramienta de autorregulación emocional.

En este mismo sentido, el médico explicó que la sensación es comparable a conductas humanas como morderse las uñas o apretar una pelota antiestrés en situaciones de tensión. Ellos también buscan objetos para descargar y regular sus emociones, incluso si se trata de un zapato o un juguete de apego.

Y además de funcionar como un descargo para ellos, muchos perros descubren que este comportamiento genera una respuesta positiva por parte de sus dueños, como caricias, palabras amables o atención inmediata, lo que refuerza la conducta y la transforma en una forma de comunicación afectiva.

Qué significa que un perro te reciba con un objeto en la boca Foto: Unsplash.

Qué hacer (y qué no) cuando tu perro llega con un objeto

Los expertos recomiendan no quitar el objeto de manera brusca, ya que hacerlo puede aumentar el estrés del animal o frustrar su intento de autorregulación, desatando una emoción irrefrenable que podría ser perjudicial tanto para el animal como para su dueño. Si el objeto no es adecuado, lo ideal es ofrecer una alternativa segura y permitir que el perro haga la transición de forma tranquila.

También se aconseja evitar reacciones exageradas, gritos o movimientos bruscos. Un tono de voz suave y una actitud calmada ayudan a que el perro procese mejor la emoción del reencuentro. Entender estas señales no solo mejora la convivencia, sino que fortalece el vínculo y permite responder de manera más empática a las necesidades emocionales de las mascotas.