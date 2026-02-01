Huemul, animal. Foto: Fundación Rewilding Argentina.

La presencia de un huemul patagónico (Hippocamelus bisulcus) en la Laguna Polo, cerca de El Chaltén, sorprendió a turistas y residentes. El avistamiento, registrado por la joven Maira Quiroga, se viralizó en redes sociales y generó emoción por tratarse de una especie en peligro de extinción.

En el video se observa al animal caminando por la costa y alejándose con cautela. Según el testimonio, parecía asustado, por lo que los presentes evitaron hacer ruido para no ponerlo en riesgo.

El huemul: símbolo de la Patagonia

El huemul es un ciervo autóctono de la región andino-patagónica, considerado uno de los animales más emblemáticos y amenazados de Argentina y Chile. Habita principalmente en zonas cordilleranas de Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz.

Sus características principales son las siguientes:

Tamaño mediano y robusto , con patas cortas adaptadas a terrenos escarpados.

, con patas cortas adaptadas a terrenos escarpados. Pelaje espeso , pardo oscuro en invierno y más claro en verano.

, pardo oscuro en invierno y más claro en verano. Cornamenta bifurcada en los machos , renovada cada año; las hembras carecen de astas.

, renovada cada año; las hembras carecen de astas. Hábitos solitarios o en pequeños grupos, con alimentación herbívora basada en hierbas, arbustos y brotes.

Por las imágenes difundidas, se deduce que el ejemplar avistado corresponde a una hembra.

Estado de conservación crítico

El huemul está catalogado como especie en peligro de extinción por la UICN. Se estima que quedan menos de 1.500 ejemplares en total entre Argentina y Chile, con una población especialmente crítica en nuestro país.

Las principales amenazas son:

Caza histórica .

. Pérdida de hábitat por actividades humanas.

por actividades humanas. Incendios forestales .

. Presión del turismo y presencia humana en áreas sensibles.

Aunque existen programas de monitoreo y esfuerzos binacionales de conservación, los especialistas advierten que los avances son aún insuficientes frente al riesgo de extinción.

Protección legal y programas de conservación

En Argentina, el huemul está protegido por la Ley Nacional N° 22.421 de Conservación de la Fauna, además de normativas provinciales. Existen áreas protegidas y planes conjuntos con Chile para su recuperación.

Entre las iniciativas más destacadas se encuentran:

Monitoreo con cámaras trampa en parques nacionales.

en parques nacionales. Programas de educación ambiental para sensibilizar a comunidades locales y turistas.

para sensibilizar a comunidades locales y turistas. Planes binacionales de conservación, que buscan coordinar esfuerzos en ambos lados de la cordillera.

Un encuentro que inspira

La aparición del huemul en un sitio turístico como Laguna Polo no solo generó alegría entre los visitantes, sino que también se convirtió en un recordatorio de la fragilidad de la biodiversidad patagónica. Cada avistamiento es un símbolo de esperanza y un llamado a redoblar los esfuerzos de conservación.

La emoción que despierta este tipo de encuentros demuestra el poder de la naturaleza para conectar a las personas con la importancia de proteger especies únicas. El huemul, esquivo y sensible a la presencia humana, representa un desafío y una oportunidad: conservarlo es preservar parte de la identidad cultural y natural de la Patagonia.