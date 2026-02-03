Coco rallado en el limonero Foto: IA, Canal 26

Tener un limonero en el jardín o en el patio es una tradición muy arraigada entre los argentinos. Muchas personas disfrutan de cosechar sus propios limones, y para lograr que el árbol crezca fuerte y dé frutos en poco tiempo, recurren a distintos métodos.

Entre ellos, hay uno que se transmite de generación en generación y que, aunque no es muy conocido, resulta altamente efectivo.

Por qué recomiendan espolvorear coco rallado en la tierra del árbol limonero

El principal beneficio de aplicar coco rallado en el árbol de limones radica en la gestión hídrica, ya que el limonero es un árbol extremadamente sensible al encharcamiento.

Asimismo, la fibra de coco tiene la capacidad única de retener la humedad necesaria para la planta, liberándola de forma gradual.

Otra de las características de esta especie es que la compactación del suelo es el enemigo silencioso del crecimiento, es por eso que al mezclar fibra de coco con la tierra, se crea una estructura porosa que se mantiene estable durante años, lo que con el correr del tiempo se traduce en una copa más frondosa y una floración más abundante.

Finalmente, el coco mantiene un pH neutro (entre 5.5 y 7.0), el rango exacto en el que el limonero puede absorber el hierro y el magnesio de manera óptima.

Cómo aplicar correctamente el coco en el árbol limonero

Es importante tener en cuenta que la recomendación de los especialistas es no usar el coco rallado de cocina, ya que este carece de la estructura física necesaria y puede atraer plagas.

La forma ideal de uso es adquirir fibra de coco para jardinería y mezclarla en una proporción de 60% fibra de coco y 40% de humus de lombriz o composta orgánica.

A fin de cuentas, se trata de una práctica sostenible que hará que el limonero del hogar luzca verde y cargado de limones.