Perro debajo de una mesa. Foto: Unsplash.

Los mejores amigos del hombre, los perros, muchas veces tienen comportamientos que hablan de su estado de ánimo, cómo se sienten y qué nos quieren expresar con sus actitudes y cómo nos ven.

Y entre esos comportamientos frecuentes, uno de los más comunes es cuando los perros deciden echarse debajo de una mesa, especialmente cuando la familia en el hogar está comiendo.

Si bien parece un gesto inocente, tiene diferentes interpretaciones y no siempre son positivas.

¿Qué significa que el perro se eche debajo de la mesa?

En la gran mayoría de los casos, cuando un perro se acuesta debajo de la mesa es una actitud vinculada a su necesidad de sentirse en un lugar cómodo y seguro.

Es que la estructura de una mesa funciona como una especie de guarida para los canes, dadas sus características de lugar delimitado, protegido y, al mismo tiempo, cercano a su “manada”.

De por sí, los perros son animales sociales, y estar en las cercanías a sus tutores les brinda tranquilidad, esa sensación de pertenencia y contención.

Que el perro se acueste debajo de la mesa puede ser algo negativo. Foto: Unsplash.

Este rincón de la casa también puede funcionar como una especie de refugio ante estímulos negativos que le generan incomodidad, tales como ruidos fuertes, visitas desconocidas, discusiones familiares o incluso el movimiento constante dentro del hogar.

Empero, también este comportamiento responde a otra cuestión que no siempre es negativa y que se puede relacionar con el simple hecho de poder recibir un sobrante de comida por parte de los humanos que están almorzando o cenando.

Esto se puede volver un hábito no deseable, por lo que es preciso trabajar en la educación del animal para evitar que este espacio se asocie con premios o alimentos.

Por supuesto, si la actitud se vuelve persistente es cuando más hay que prestar atención, dado que puede estar relacionada con el miedo que siente el can, ansiedad o incluso malestar físico. Como siempre, en caso de que esto se vuelva constante, es preciso visitar a un veterinario.

Signos físicos que pueden significar ansiedad en los perros

Hay varios signos físicos que evidencian ansiedad en nuestros perros. Estos son:

Jadeo excesivo ,

Temblores ,

Babeo ,

Lamido constante de sus labios ,

Pupilas dilatadas ,

Postura rígida o encorvada ,

Orejas hacia atrás ,

Cola entre las patas ,

Pérdida de pelo en zonas puntuales de su cuerpo.

Observar todas estas cuestiones es clave para mejorar la convivencia con ellos y a su vez, darles una mejor calidad de vida. Por supuesto, crear un ambiente seguro es clave para que el animal se sienta a gusto y disfrute de nuestra compañía.