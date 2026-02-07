El imponente árbol argentino que tiene 60 metros de altura y más de 2.600 años:

El alerce milenario que se encuentra en el Parque Nacional Los Alerces, de Chubut. Foto: Infobae.

En el noroeste de la Patagonia argentina, más precisamente en el interior del Parque Nacional Los Alerces, se encuentra una verdadera joya de la naturaleza: el alerce milenario, también conocido como Lahuán (“El Abuelo”), que tiene 60 metros de altura y más de 2.600 años.

Este parque nacional, situado en la provincia de Chubut y a 50 kilómetros de la ciudad de Esquel, está conformado por una frondosa selva valdiviana de casi 260.000 hectáreas de superficie, cuyos bosques albergan varios animales en peligro de extinción.

Dentro del parque, existe un “área intangible” de 180.000 hectáreas, declarada como Patrimonio Natural de la Humanidad de la UNESCO en 2017. Allí, es donde se encuentran los bosques de alerces milenarios, con ejemplares de casi 4.000 años.

El 34% del bosque de alerce que existe en la Argentina está dentro del Parque Nacional Los Alerces, en un ecosistema que forma parte de la Reserva de Biosfera Andino Norpatagónica, integrada, además, por los Parques Nacionales Lago Puelo, Lanín, Los Arrayanes y Nahuel Huapi.

Usado hace décadas para la extracción de madera y la elaboración de techos de viviendas, el alerce es uno de los seres vivos más longevos del planeta. Con un crecimiento promedio de uno o dos milímetros al año, los expertos miden los anillos del tronco para determinar su edad: con 2,6 metros de diámetro, “El Abuelo” tendría 2.600 años.

Cuidados especiales en el Parque Nacional Los Alerces

Las 180.000 hectáreas protegidas por la UNESCO están libres de intervención humana: no hay caminos ni accesos, solo un pequeño recorrido para visitar el alerce milenario, emplazado dentro de un área de “máxima restricción”, en la que tampoco hay especies invasoras.

Cada día, dos o tres lanchas parten desde Puerto Chucao rumbo a Puerto Sagrario, donde empieza un sendero de unos dos kilómetros y medio hasta el alerce milenario, aunque para transitarlo primero hay que someterse a una desinfección.

De las 250.000 personas que visitan anualmente el Parque Nacional Los Alerces, únicamente 12.000 hacen la excursión de cinco horas hasta el alerce milenario, que cuenta con una supervisión especial para evitar posibles alteraciones como consecuencia de las visitas.

Durante el trayecto, el visitante se sumerge en la naturaleza más pura: sin conexión a Internet ni electricidad, sin ruidos, contaminación o presencia humana, el turista agudiza los sentidos para absorber la “energía” del bosque, canalizada mediante un alerce milenario.

El tiempo pasa y las sociedades cambian, pero “El Abuelo” seguirá custodiando durante muchos años más su pequeño rincón del Parque Nacional Los Alerces.