La envidia de tus vecinos: cómo hacer que tu balcón sea un verdadero jardín de flores en primavera

Al comienzo de la época de calor, las plantas comienzan a abrirse y los balcones comienzan a verse más verdes y coloridos. Cuáles son los tips infalibles para mantenerlo.

Regar las plantas Foto: Pexels

La primavera es la estación ideal para renovar los espacios, tanto de interior como de exterior, y darle vida al jardín y a la terraza. Apostar por un balcón verde, no solamente aporta belleza y armonía, sino que además mejora la calidad del aire y el bienestar general del hogar.

Para poder lograrlo, es necesario hacer una minuciosa selección de plantas, para que se adapten al clima y al espacio disponible que hay dentro de un departamento y en el balcón. Las mejores, sin dudas, son las plantas aromáticas como la albahaca, el romero y la menta.

Hogar, plantas, decoración. Foto: Unsplash.

Además, no solamente ayudan a contribuir con la función deseada, también son útiles en la cocina, ocupan poco espacio y requieren cuidados sencillos. Otra opción son las plantas trepadoras o colgantes, que generan una sensación de frescura y privacidad. Enredaderas como las del jazmín se pueden cultivar en macetas con soporte, logrando un balcón más frondoso sin necesidad de gran espacio.

Por otro lado, se recomienda el uso de macetas y contenedores reciclados, ya que son objetos claves para un balcón verde y sustentable. Objetos como un cajón de madera, latas reutilizables, y hasta botellas de plástico podrían ser una gran opción para las plantas, reduciendo residuos y aportando un toque creativo en el balcón.

Plantas en el balcón Foto: Pinterest

Tips infalibles para que las plantas crezcan fuertes y sanas

El riego es fundamental

Incorporar un sistema de riego eficiente es fundamental. Las regaderas automáticas o los vasos con mechas permiten ahorrar agua, especialmente durante los días más calurosos de primavera. Incluso el riego manual puede ser más eficiente si se hace temprano en la mañana o al atardecer.

Diversidad de plantas en el balcón

Agregar plantas nativas aporta biodiversidad y atrae polinizadores como abejas y mariposas. Esto no solo ayuda al ecosistema local, sino que también favorece la polinización de otras plantas del balcón, aumentando su vitalidad y floración.

El compost, una alternativa sustentable

El compostaje casero es otra estrategia sustentable, ya que, se puede reutilizar restos de frutas y verduras para crear un abono natural, nutritivo para las plantas. Esto reduce residuos orgánicos y mejora la calidad de la tierra de las macetas.

Plantas en el balcón Foto: Pinterest

Decorá tu espacio

El mobiliario y decoración también pueden tener un enfoque ecológico. Mesas y sillas de materiales reciclados o reutilizados contribuyen al ambiente sustentable del balcón, creando un espacio cómodo y respetuoso con el entorno.

La luz y su importante rol en las plantas

Optar por luces LED solares permite disfrutar del balcón por la noche sin aumentar el consumo eléctrico. Además, resalta las plantas y genera un ambiente acogedor y responsable con el medio ambiente.

Revisar el estado de las plantas

Que las plantas siempre gocen de buena salud, garantiza que el espacio siga siendo un refugio natural y un ejemplo de vida sustentable durante toda la primavera.