Yacaré en una playa de Rosario. Foto: captura video.

La calma de la tarde en la playa se vio alterada este martes en Rosario por la inesperada aparición de un yacaré de aproximadamente dos metros, lo que obligó a desplegar un operativo preventivo en la zona.

El hecho ocurrió alrededor de las 17 en el balneario La Florida, a orillas del río Paraná. Las autoridades optaron por no intervenir de manera directa y esperar a que el animal se retirara por sus propios medios.

De acuerdo con los testimonios, el reptil fue visto flotando cerca de la orilla, con parte del cuerpo dentro del agua y otra parte afuera. En un primer momento, algunos pensaron que se trataba de un tronco u otro objeto, hasta que advirtieron que era un yacaré.

Yacaré en una playa de Rosario. Video: X/Cadena3_Rosario

Tras la advertencia, quienes se encontraban bañándose salieron rápidamente del agua y permanecieron en la arena por precaución. Superado el susto inicial, varios presentes comenzaron a tomar fotos y grabar videos que luego se viralizaron en redes sociales.

“Mi papá dijo que era un yacaré, pero parecía un tronco. Le avisé al guardavidas y no me creía. Empezamos a decirle a la gente que saliera”, relató uno de los bañistas. Otro testigo señaló en diálogo con Telenoche, por la señal El Tres: “Apareció de golpe, avisaron que salieran del agua. Era grande y la gente se asustó”.

Desde el balneario informaron que este miércoles abrirán con normalidad a partir de las 9 horas, aunque recomendaron respetar las indicaciones del personal ante una eventual nueva aparición de fauna silvestre.