Escapada al mar sin gastar de más:

Cada verano, miles de turistas de esta comunidad eligen Miramar para vacacionar. Foto: Instagram / miramararg.

Este verano 2026, quienes vacacionan en Argentina miran con atención una variable decisiva: el precio. En un contexto donde muchas familias buscan cuidar el presupuesto, un destino bonaerense se posiciona como el más conveniente sin resignar servicios ni calidad. Se trata de Miramar, señalada como la playa más barata de la Costa Atlántica para este verano.

Ubicada a pocos kilómetros de Mar del Plata, Miramar combina tradición balnearia, infraestructura turística y tarifas más accesibles que otros puntos fuertes del corredor atlántico. Esta ecuación la convierte en una alternativa cada vez más elegida por familias, parejas y grupos de amigos que buscan descansar sin que el alojamiento y la gastronomía disparen el gasto total del viaje.

Miramar, en la Costa Atlántica. Foto: Turismo La Costa.

Miramar: alojamiento accesible y opciones para todos los bolsillos

Uno de los puntos más destacados es el valor de los hospedajes. Según relevamientos de la temporada, las tarifas en hoteles estándar parten desde aproximadamente $80.000 por noche en base doble, un número competitivo frente a otros destinos costeros.

A esto se suma una amplia oferta de aparts, cabañas y departamentos en alquiler temporario, lo que amplía el abanico de precios y permite ajustar la estadía a distintas necesidades.

La disponibilidad de plazas también juega a favor. A diferencia de plazas más masivas, Miramar mantiene un perfil más tranquilo, lo que facilita encontrar opciones con buena relación precio-calidad incluso en plena temporada alta.

Miramar, en la Costa Atlántica. Foto: @miramararg.

Gastronomía con buena relación precio-calidad

El costo de comer afuera es otro factor determinante en las vacaciones. En este sentido, la ciudad ofrece menús ejecutivos desde $15.000 por persona, además de propuestas tradicionales, parrillas, pizzerías y restaurantes con cocina contemporánea.

Esta diversidad gastronómica permite alternar entre salidas formales y opciones más económicas, algo clave para quienes planean estadías de una semana o más.

Playas amplias, tranquilas y con servicios

Más allá del precio, el atractivo principal sigue siendo el mar. Las playas de Miramar se caracterizan por ser amplias, familiares y menos congestionadas que en otros centros turísticos. Además, varios sectores cuentan con certificación ambiental y servicios organizados, lo que mejora la experiencia del visitante.

Miramar, en la Costa Atlántica. Foto: Twitter

El perfil del balneario es ideal para quienes priorizan tranquilidad, seguridad y espacios abiertos. Este punto resulta especialmente valorado por familias con niños pequeños.

Actividades gratuitas y naturaleza como diferencial

Durante el verano vuelve el Parador ReCreo, con actividades culturales, deportivas y recreativas gratuitas. Esta propuesta suma valor a la estadía, ya que amplía la oferta sin generar gastos adicionales.

A su vez, Miramar ofrece circuitos al aire libre como el paseo costero, el tradicional muelle de pescadores, el vivero municipal y el conocido Bosque Energético, espacios que combinan naturaleza, caminatas y opciones para pasar el día sin costo.

El crecimiento del surf y de las escuelas deportivas también aporta dinamismo a la temporada, especialmente entre los más jóvenes.

Bosque energético Miramar. Fuente: Turismo Miramar.

Cómo llegar a Miramar, la opción más económica del verano 2026

Con alojamiento accesible, gastronomía razonable, playas cuidadas y actividades gratuitas, Miramar se consolida como la playa más barata de la Costa Atlántica para el verano 2026. En un escenario donde cada gasto cuenta, el destino bonaerense logra posicionarse como una alternativa competitiva frente a otros clásicos del litoral marítimo.

1. En auto:

Es la opción más elegida por familias y grupos, ya que brinda mayor flexibilidad.

Ruta recomendada:

Tomar la Autovía 2 (RN 2) desde Buenos Aires en dirección a Mar del Plata. A la altura de Coronel Vidal o antes de ingresar a Mar del Plata, empalmar con la Ruta Provincial 11 en dirección sur. Continuar hasta Miramar.

La Autovía 2 es una ruta en buen estado, con estaciones de servicio y paradores a lo largo del trayecto. En temporada alta puede haber demoras, especialmente los fines de semana.

2. En micro de larga distancia

Varias empresas operan servicios diarios desde la Terminal de Retiro hasta Miramar.

Salida: Terminal de Ómnibus de Retiro (CABA).

Duración: entre 6 y 7 horas .

Servicios: semicama, cama y ejecutivo, según la empresa.

Es una alternativa cómoda para quienes no desean manejar. En verano conviene comprar pasajes con anticipación.