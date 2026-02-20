Cultivar verduras en casa también es una forma práctica de sumar alimentos frescos. Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

Cultivar verduras en casa no solo es un pasatiempo gratificante: también es una forma práctica de sumar alimentos frescos y reducir la dependencia del supermercado. Aunque suele pensarse que tener una huerta requiere grandes espacios, existen especies que se adaptan perfectamente a balcones, patios chicos o incluso interiores bien iluminados.

Según Maya (@campeamigas en Instagram), especialista en huertas urbanas, opciones como rabanitos, espinaca, lechuga, tomates cherry y zanahorias bebé son ideales para iniciarse, ya que crecen sin dificultad en macetas y demandan poco lugar, lo que las convierte en aliadas perfectas para quienes quieren producir sus propios alimentos en casa.

Las 5 mejores verduras para cultivar en tu casa

1- Rábano

El rábano es una de las mejores opciones para plantar en casa, ya que crece muy rápido. Foto: Unsplash

El rábano es una de las mejores opciones para plantar en casa, ya que crece muy rápido, se adapta a distintas condiciones y no requiere muchos cuidados.

Crece en menos de un mes.

No requiere demasiados cuidados.

Puede desarrollarse en ventanas o balcones con buena luz natural.

2- Espinaca

La espinaca es otra opción práctica para huertas domésticas: no requiere demasiadas horas de sol, por lo que puede desarrollarse sin problemas incluso en hogares con luz natural limitada.

Tiene un ciclo de crecimiento corto.

Permite cosechar hojas de forma progresiva.

Se desarrolla bien con luz natural indirecta o media sombra.

3- Lechuga

La lechuga crece con rapidez, ocupa poco espacio y permite cosechas sucesivas. Foto: Unsplash

La lechuga sobresale por varias razones: crece con rapidez, ocupa poco espacio y permite cosechas sucesivas. Además, es un ingrediente versátil y muy presente en la cocina cotidiana.

Tiene un crecimiento relativamente rápido.

Permite cosechar hojas externas sin arrancar toda la planta.

Puede rendir varias cosechas si se corta de forma progresiva.

4- Tomates cherry

Los tomates cherry resultan perfecto para balcones o patios pequeños, ya que se adapta muy bien a macetas y, con cuidados básicos, puede ofrecer una producción abundante para aprovechar en casa.

Producen varios frutos en racimos.

Requieren un tutor o guía para sostener la planta.

Necesitan buena cantidad de sol directo (al menos 4 a 6 horas por día).

5- Zanahorias bebé

Las zanahorias bebé tienen un ciclo corto y solo necesitan un sustrato suelto y con buen drenaje. Foto: Unsplash

Las zanahorias bebé tienen un ciclo corto y solo necesitan un sustrato suelto y con buen drenaje para desarrollarse, lo que las convierte en una alternativa ideal para quienes buscan opciones fáciles de cultivar en espacios reducidos.