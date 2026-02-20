Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
viernes, 20 de febrero de 2026, 05:00
Cultivar verduras en casa también es una forma práctica de sumar alimentos frescos. Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

Cultivar verduras en casa no solo es un pasatiempo gratificante: también es una forma práctica de sumar alimentos frescos y reducir la dependencia del supermercado. Aunque suele pensarse que tener una huerta requiere grandes espacios, existen especies que se adaptan perfectamente a balcones, patios chicos o incluso interiores bien iluminados.

Según Maya (@campeamigas en Instagram), especialista en huertas urbanas, opciones como rabanitos, espinaca, lechuga, tomates cherry y zanahorias bebé son ideales para iniciarse, ya que crecen sin dificultad en macetas y demandan poco lugar, lo que las convierte en aliadas perfectas para quienes quieren producir sus propios alimentos en casa.

Las 5 mejores verduras para cultivar en tu casa

1- Rábano

El rábano es una de las mejores opciones para plantar en casa, ya que crece muy rápido. Foto: Unsplash

El rábano es una de las mejores opciones para plantar en casa, ya que crece muy rápido, se adapta a distintas condiciones y no requiere muchos cuidados.

  • Crece en menos de un mes.
  • No requiere demasiados cuidados.
  • Puede desarrollarse en ventanas o balcones con buena luz natural.

2- Espinaca

La espinaca es otra opción práctica para huertas domésticas: no requiere demasiadas horas de sol, por lo que puede desarrollarse sin problemas incluso en hogares con luz natural limitada.

  • Tiene un ciclo de crecimiento corto.
  • Permite cosechar hojas de forma progresiva.
  • Se desarrolla bien con luz natural indirecta o media sombra.

3- Lechuga

Lechuga. Foto: Unsplash.
La lechuga crece con rapidez, ocupa poco espacio y permite cosechas sucesivas. Foto: Unsplash

La lechuga sobresale por varias razones: crece con rapidez, ocupa poco espacio y permite cosechas sucesivas. Además, es un ingrediente versátil y muy presente en la cocina cotidiana.

  • Tiene un crecimiento relativamente rápido.
  • Permite cosechar hojas externas sin arrancar toda la planta.
  • Puede rendir varias cosechas si se corta de forma progresiva.

4- Tomates cherry

Los tomates cherry resultan perfecto para balcones o patios pequeños, ya que se adapta muy bien a macetas y, con cuidados básicos, puede ofrecer una producción abundante para aprovechar en casa.

  • Producen varios frutos en racimos.
  • Requieren un tutor o guía para sostener la planta.
  • Necesitan buena cantidad de sol directo (al menos 4 a 6 horas por día).

5- Zanahorias bebé

Zanahoria, verdura, salud, raíz. Foto: Unsplash
Las zanahorias bebé tienen un ciclo corto y solo necesitan un sustrato suelto y con buen drenaje. Foto: Unsplash

Las zanahorias bebé tienen un ciclo corto y solo necesitan un sustrato suelto y con buen drenaje para desarrollarse, lo que las convierte en una alternativa ideal para quienes buscan opciones fáciles de cultivar en espacios reducidos.

  • Tienen un ciclo más corto que las zanahorias grandes.
  • Pueden cultivarse en balcones con buena luz natural.
  • Necesitan recipientes de al menos 15 a 20 cm de profundidad.