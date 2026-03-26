Plantas hidropónicas. Foto: Gemini IA.

Las plantas hidropónicas ganan cada vez más espacio en hogares y departamentos por su practicidad, su estética y su bajo impacto ambiental. Este tipo de cultivo, que prescinde de la tierra y utiliza agua con nutrientes, se posiciona como una alternativa moderna y sustentable para sumar verde en cualquier ambiente, incluso en espacios reducidos.

Qué son las plantas hidropónicas y por qué no necesitan tierra

La hidroponía es un sistema de cultivo que reemplaza el suelo por soluciones acuosas ricas en nutrientes. Esto permite que las plantas crezcan de manera eficiente sin necesidad de tierra, reduciendo problemas como plagas del suelo, suciedad o mantenimiento excesivo.

Además, este método facilita el control de los nutrientes y mejora el desarrollo de las raíces, lo que se traduce en plantas más sanas y fáciles de cuidar en el hogar.

Plantas hidropónicas. Foto: Unsplash.

Desde Green Garden Paisajismo Integral, con más de 20 años de experiencia en diseño de jardines, destacan los beneficios de este sistema y comparten opciones ideales para quienes quieren iniciarse en la hidroponía.

“Hay un ciclo cerrado de nutrientes donde nada se desperdicia, ya que las soluciones nutritivas se reciclan y maximizan el aprovechamiento de los recursos”, explican desde su cuenta de Instagram (@greengarden_paisajismo).

Monstera. Foto: Unsplash.

8 plantas hidropónicas fáciles de cuidar en casa

A partir de su experiencia, recomiendan estas especies que se adaptan muy bien al cultivo en agua:

Planta de palta ( Persea americana )

Albahaca ( Ocimum basilicum )

Cinta ( Chlorophytum comosum )

Hedera o hiedra ( Hedera helix )

Monstera ( Monstera deliciosa )

Filodendro ( Philodendron )

Salvia ( Salvia )

Lirio de la paz (Spathiphyllum spp)

Todas ellas son resistentes, fáciles de mantener y aportan un valor decorativo ideal para interiores.

Lirio de la paz. Foto: Gemini IA.

Beneficios de los cultivos hidropónicos en el hogar

Más allá de lo estético, la hidroponía ofrece múltiples ventajas. Una de las principales es el ahorro de agua, ya que el sistema funciona en un circuito cerrado donde el recurso se reutiliza constantemente.

También evita la erosión del suelo, reduce el uso de químicos y permite optimizar el espacio, lo que la convierte en una opción ideal para entornos urbanos.

Plantas hidropónicas. Foto: Gemini IA.

Otro punto clave es su menor huella de carbono. Este tipo de cultivo genera menos emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con métodos tradicionales.

En definitiva, las plantas hidropónicas no solo son una tendencia en crecimiento, sino también una forma simple, limpia y ecológica de incorporar naturaleza en casa, sin necesidad de tierra y con múltiples beneficios para el entorno.