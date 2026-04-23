Salteado de arroz y vegetales: una receta salvadora de almuerzos y cenas durante la temporada otoño-invierno. Foto: Generada con Gemini IA

La receta de este salteado con verduras se puede hacer con el arroz que tengas en casa. Ya sea el blanco o el integral, todos funcionan bien. Aunque, sí es importante conocer algunas diferencias nutricionales que tiene cada uno.

El arroz blanco es el más consumido, también se usa para hacer postres, pero está más procesado. Es una fuente de energía rápida y fácil de digerir, pero bajo en fibra.

En cambio, el arroz integral nos aporta fibra, porque el grano no está trabajado y en consecuencia tiene menos intervención del hombre. En este caso, tenemos el grano completo, lo que lo hace rico en fibra. Esto hace que mejore el tránsito intestinal y que dé mayor saciedad (menos hambre).

Ahora que tenemos algunas diferencias para tener en cuenta al momento de elegir el tipo de arroz que usaremos, esta receta se vuelve muy sencilla de completar. Se pueden elegir varias verduras para el salteado, aunque lo importante es cortar todo del mismo tamaño e ir dando cocción según la turgencia de las verduras.

El arroz salteado con vegetales es una receta muy fácil de hacer. Foto: Ph Unsplash

¿Cómo hacer las verduras salteadas?

En esta ocasión, elegimos zanahoria, zucchini y cebolla.

Las cebollas las vamos a colocar primero para que se caramelicen y las haremos con cierta anticipación.

La zanahoria y el zucchini conviene cortarlos en tiritas o en juliana, así tendrán una cocción pareja.

Si agregamos hongos o maíz , algo que sea blando o esté precocido, debemos hacerlo al final. Así quedará sabroso y la verdura no se va a desarmar por sobrecocción.

Otro paso a considerar: el arroz lo vamos a lavar con la ayuda de un colador, un par de veces hasta que el agua esté limpia. Lo reservaremos sin líquido.

Ahora sí vamos al resto de los detalles y pasos a seguir para preparar este riquísimo salteado de arroz y verduras.

Esta receta se puede complementar con los vegetales que más te gusten. Foto: PH Unsplash

Ingredientes para hacer un rico salteado de arroz y vegetales

Rinde para 4 personas

3 tazas de arroz blanco

2 cebollas medianas

2 zanahorias medianas

1 zucchini grande

2 cucharadas de aceite

4 tazas de agua

Sal y pimienta a gusto

Opcional: un poco de pimentón dulce

Paso a paso: cómo preparar este delicioso salteado de arroz y verduras

Lavar las verduras y dejarlas cortadas. Reservarlas. Tomar una sartén y colocarle un poco de aceite. Primero vamos a nacarar el arroz, lo colocamos y debe quedar dorado pero transparente. Esto requiere de unos cuatro minutos con el fuego medio. Mezclamos Agregamos la cebolla y dejamos que se dore, luego agregamos una taza de agua. Sumamos los bastones de zanahoria y dejamos que se cocinen. Cuando tengamos el arroz al dente, agregamos los bastones de zucchini, que son blandos y se cocinan bien rápido. Sazonamos con sal y pimienta. Opcional: agregarle un poco de pimentón o cualquier otro condimento a gusto.

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