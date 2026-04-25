Un pionono reinventado: hecho con una base de zanahoria y con solo cuatro ingredientes. Foto: Generada con Gemini IA

El pionono, en versiones saludables, es una receta práctica para combinar con un montón de ingredientes. Nos habilita para hacer rellenos vegetarianos o también con proteína animal. Una combinación que no falla es: pollo, mayonesa, un poco de queso crema con pimienta recién molida y unas lonjas de palta.

En el caso que quieras pensar rellenos vegetarianos, podés probar con unos palmitos, queso crema con cebolla de verdeo picado bien finito, un poco de aceite de oliva. Es una preparación con miles de opciones, dependerá de los ingredientes que tengas en la heladera.

En este caso, usaremos zanahoria rallada, también es válida la pulpa de zanahoria (aquellos que toman jugo de zanahoria pueden aprovecharla con esta preparación).

Una receta sin complicaciones ¡y saludable! Foto: Imagen creada con Gemini IA

Es importante que, al tener la zanahoria rallada, no tenga líquido. Si hace falta nos ayudamos con un colador y presionamos hasta quitarle el líquido de excedente.

Para garantizarnos que sea fácil de manipular la masa de pionono, lo ideal es tener papel manteca. Esto es así porque cuando quieras enrollarlo y acomodarlo para sumarle el relleno verás que la tarea se resuelve mejor.

Esta preparación lleva pocos ingredientes: solo cuatro y es súper fácil de hacer. Si bien utilizaremos harina de trigo, se puede combinar con un poco de harina de almendras o harina de arvejas. En la cocina se puede experimentar, de muchos errores nacieron grandes y emblemáticas recetas.

Ingredientes para preparar pionono de zanahoria

200 gramos de zanahoria rallada

2 claras

2 yemas

150 gramos de harina

Sal y pimienta a gusto

La receta del pionono de zanahoria es una delicia. Foto: Imagen creada con Gemini IA

Paso a paso: cómo cocinar pionono de zanahoria

Separar todos los ingredientes. Preparar la placa para el horno con papel manteca y también precalentar el horno por 10 minutos a 180 grados. Rallar la zanahoria y quitarle el excedente de líquido (en caso de ser necesario). Tomar un recipiente limpio y batir las claras a punto nieve. Evitar golpear el bowl, ya que se bajan las claras. Mezclar las yemas con la zanahoria, sazonar y agregar la mitad de la harina. A la mezcla añadirle la mitad de las claras batidas e incorporar con movimiento envolventes. Agregamos el resto de la harina y, cuando esté integrado, terminamos de agregar el resto de las claras batidas a punto nieve. Con la ayuda de una espátula, vertemos la mezcla en la placa y horneamos a 150 grados por 5 minutos. Controlar la cocción.

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