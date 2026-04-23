A delicious spinach and ricotta quiche, baked in a flaky crust. Foto: Freepik

A veces cocinar la tarta de verdura perfecta se convierte en todo un desafío y, para ello, el chef Pedro Lambertini nos deja otra de sus ideales recetas de cocina con trucos de gastronomía para manejar los líquidos de las más deliciosas verduras en su Instagram.

Lambertini enseña técnicas simples pero efectivas que garantizan una tarta crocante y bien equilibrada. Estos consejos resultan fundamentales para quienes quieren perfeccionar sus platos y lograr mejores resultados en casa.

Tarta de verdura Foto: Freepik

El primer método de Pedro Lambertini para eliminar la humedad: la salsa Bechamel

Para combatir la humedad en las tartas, Pedro Lambertini nos da el primer método: la salsa bechamel.

40 gr de manteca

40 gr de harina

500 ml de leche

Se mezcla todo en un bowl con cebolla rehogada más la verdura seleccionada como protagonista que pueden ser zapallitos salteados, brócoli blanqueado, calabaza asada u otros. A ello se le suma el huevo, un puñado de queso parmesano rallado, cubos de queso fresco, sal y pimienta. Al mezclar todo se lo coloca en la masa.

Tarta de verdura Foto: @pedrolambertini

La ventaja de la bechamel es que la hace más económica y rendidora porque “estira” el relleno y le da mucha estructura.

El segundo método del chef para neutralizar el líquido: ligue de crema y huevo

El ligue de crema y huevo es el recurso silencioso que define el destino de una buena tarta de verduras. En el universo de las recetas de cocina, funciona como un puente entre ingredientes: integra, da cuerpo y convierte una mezcla suelta de verduras en un relleno firme, cremoso y con carácter. Así se cocina:

1 huevo cada 100-120 ml de crema

Crema, crema y leche, queso crema o yogur natural.

Desde una mirada práctica, el equilibrio entre crema y huevo también resuelve uno de los grandes desafíos en este tipo de preparaciones: la humedad en la cocina. El correcto manejo de líquidos, uno de los trucos de cocina más repetidos por profesionales, evita que la masa se humedezca en exceso y pierda textura. Bien ejecutado, el ligue envuelve las verduras, captura sus jugos y los transforma en una consistencia suave y estable, logrando una tarta dorada por fuera y perfectamente cohesionada por dentro.

Tarta de verdura Foto: @pedrolambertini

3 tips extra de Pedro Lambertini para cocinar tartas de verduras perfectas