En el Mobile World Congress 2026 se presentó una innovación que promete cambiar la forma en que los dueños interactúan con sus mascotas: PetPhone, un dispositivo capaz de “traducir” los movimientos de perros y otros animales en alertas o llamadas directas al celular de sus propietarios. La propuesta llega desde la empresa tecnológica uCloudlink, que mostró el aparato en Barcelona.

Cómo funciona PetPhone y sus funciones inteligentes

El dispositivo se coloca en el collar o arnés del animal y se conecta a una aplicación móvil. Gracias a sensores de movimiento, inteligencia artificial y GPS, PetPhone puede analizar la actividad de la mascota y convertir determinados gestos en notificaciones automáticas. Por ejemplo, si el perro da vueltas sobre sí mismo o salta varias veces, la app puede enviar un aviso al dueño indicando que quizá tiene hambre, sed o necesita atención.

Además de alertar sobre comportamientos específicos, la aplicación permite llamar al dispositivo, reproducir música para tranquilizar al animal o seguir su ubicación en tiempo real gracias al GPS integrado. La idea es que el dueño pueda saber qué hace su mascota incluso cuando está lejos, y que la mascota pueda “comunicarse” de manera sencilla mediante sus propios movimientos.

Beneficios de PetPhone para la comunicación con tu mascota

Con PetPhone, los dueños no solo pueden monitorear la actividad de sus animales, sino también recibir información útil sobre su bienestar. Este dispositivo facilita una comunicación más directa e intuitiva, permitiendo responder rápidamente a las necesidades de la mascota y generando un vínculo más cercano entre ambos.

Por qué PetPhone podría transformar la relación con tu mascota

La meta de este invento es crear un puente de comunicación entre humanos y animales basado en acciones físicas, similar a cómo un niño pequeño aprende a expresarse antes de hablar. Según los desarrolladores, PetPhone no se limita a rastrear la ubicación de las mascotas, sino que busca generar una nueva forma de interacción: más cercana, intuitiva y segura.

Aunque todavía se encuentra en fase de prueba, este dispositivo apunta a convertirse en una herramienta que integre monitoreo, seguridad y comunicación, cambiando la relación cotidiana entre los dueños y sus mascotas.