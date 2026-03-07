Mascotas en el subte. Foto: ChatGPT.

En la Ciudad de Buenos Aires viven cerca de 490 mil perros y 368 mil gatos, según estimaciones oficiales, y una de las consultas más habituales entre los dueños es si pueden viajar con sus mascotas en el subte. La respuesta es sí, pero con condiciones claras y limitaciones de horario establecidas por ley.

El sistema es pet friendly desde 2017, cuando la Legislatura porteña sancionó la ley 5.687, reglamentada por el decreto 31/2017, que autoriza el traslado de perros y gatos domésticos en la red. La norma permite el ingreso sin costo adicional, aunque establece requisitos obligatorios para garantizar la convivencia con el resto de los pasajeros.

Requisitos para viajar con mascotas en el subte. Foto: NA.

Requisitos para viajar con mascotas en el subte

En la regulación se establece que solo pueden viajar personas mayores de 18 años y con un único animal por pasajero. El traslado debe realizarse en un dispositivo cerrado y ventilado, en condiciones adecuadas de higiene, y el responsable debe garantizar el bienestar y el control del animal durante todo el recorrido.

En cuanto a los días y horarios, las mascotas pueden ingresar en las seis líneas de subte (A, B, C, D, E y H) solo en estos momentos:

Sábados desde las 13 horas.

Domingos durante todo el día.

Feriados durante todo el día.

Incluso en esos horarios, el ingreso puede ser restringido si hay aglomeraciones, demoras o situaciones que afecten la seguridad o el orden dentro de estaciones y vagones. La normativa habilita a impedir el acceso cuando las condiciones operativas no lo permiten.

Subte D estación Tribunales Foto: Buenos Aires Ciudad

Entre las condiciones específicas se exige viajar con jaula o transportador sin ruedas, mostrar libreta sanitaria con vacuna antirrábica vigente, utilizar escaleras fijas o ascensores en lugar de escaleras mecánicas y ubicarse en el último vagón de cada formación. Además, el transportador debe permanecer cerrado y no puede apoyarse en los asientos ni bloquear puertas.