Científicos descubren por qué cientos de delfines quedan varados en la Patagonia:

Revelan la verdadera causa detrás de los varamientos masivos de delfines en la Patagonia. Foto: Grok AI.

Los varamientos masivos de delfines en la Patagonia argentina han sido durante años un fenómeno difícil de explicar. Sin embargo, una investigación reciente publicada en la revista científica Open Science de la Royal Society aportó nuevas evidencias que cambian el enfoque sobre este problema.

El estudio señala que la presencia de orcas, uno de los principales depredadores marinos, podría estar detrás de varios episodios registrados en la región.

Los investigadores analizaron dos grandes eventos ocurridos en la Bahía San Antonio, dentro del Golfo San Matías. En septiembre de 2021, 52 delfines comunes murieron tras quedar atrapados en bancos de arena en aguas poco profundas.

Posteriormente, en abril de 2023, cerca de 570 delfines volvieron a quedar varados en la misma zona. En ese segundo episodio, un operativo de rescate con voluntarios, kayaks y pequeñas embarcaciones logró devolver a los animales al mar antes de que murieran.

La presencia de orcas como principal explicación al varamiento de delfines

El análisis de registros visuales, fotografías y testimonios de pescadores permitió confirmar que, antes de ambos eventos, se habían observado orcas merodeando en la bahía.

Según el estudio, los animales habrían ingresado a zonas costeras intentando escapar del ataque de orcas. Foto: Unsplash.

La información fue contrastada con datos de la plataforma científica eWHALE, que permite identificar individuos de orcas a partir de fotografías y comparar sus patrones de caza con los de otras zonas de la Patagonia.

Los científicos concluyeron que los delfines reaccionaron ante la presencia del depredador agrupándose y nadando hacia aguas poco profundas para escapar.

El problema surge cuando esa estrategia de escape se combina con la geografía de la zona. La bahía presenta bancos de arena extensos y mareas intensas, lo que facilita que los grupos de delfines queden atrapados.

Además, se trata de animales altamente sociales. Cuando algunos individuos cambian de dirección para huir, el resto del grupo los sigue, lo que puede llevar a cientos de ejemplares hacia la costa. Este comportamiento colectivo amplifica el efecto del pánico y aumenta el riesgo de varamientos masivos.

¿Qué revelaron las necropsias?

Las necropsias realizadas a los delfines muertos en 2021 aportaron un dato clave: los animales estaban en buen estado físico.

Los estudios realizados por especialistas de la Universidad Nacional del Comahue descartaron enfermedades, infecciones graves, desnutrición o daños vinculados a actividades humanas. Tampoco se detectaron signos de contaminación o interacción con redes de pesca.

Un cambio en la mirada científica

El estudio, liderado por la investigadora Magdalena Arias y con participación del Centro de Investigación Aplicada y Transferencia Tecnológica en Recursos Marinos Almirante Storni, propone incorporar la dinámica depredador-presa al análisis de estos eventos.

Hasta ahora, muchos varamientos masivos se asociaban principalmente a enfermedades, contaminación o interferencias humanas. La nueva evidencia sugiere que también pueden ser consecuencia de procesos naturales dentro del ecosistema marino.

Por lo tanto, comprender el origen de estos episodios permite mejorar las estrategias de rescate y evitar alarmas injustificadas sobre posibles enfermedades o contaminación.

Sin embargo, también plantea nuevos desafíos para la conservación marina en la Patagonia. La presencia de orcas demuestra que las interacciones naturales entre especies pueden generar efectos inesperados, incluso eventos dramáticos como los varamientos masivos.