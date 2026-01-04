Avistaje de delfines en Argentina: cuál es la playa patagónica donde se los puede ver de cerca

En esta época del año, el destino ofrece salidas embarcadas para avistar delfines en un entorno rodeado de aguas azules y naturaleza. Además, continúa la temporada de pingüinos y una amplia agenda de actividades turísticas, culturales y gastronómicas.

Avistaje de delfines en Puerto Madryn. Foto: Argentina Wild Expeditions.

Puerto Madryn se consolida cada verano como uno de los destinos más atractivos de la Patagonia argentina. Con el inicio de la temporada y la partida de las ballenas franca austral hacia el sur, las aguas del golfo suman nuevos protagonistas: los delfines.

Desde diciembre y hasta abril, estos mamíferos marinos se acercan a la costa en busca de alimento y ofrecen un espectáculo natural que convoca a turistas de todo el país.

Puerto Madryn, Chubut. Foto: REUTERS.

Las condiciones climáticas juegan a favor. El verano trae días soleados, temperaturas agradables, menor presencia de vientos y un mar calmo de intenso color azul.

En este contexto, se realizan paseos embarcados desde el muelle Luis Piedra Buena, sin necesidad de trasladarse hasta Península Valdés, lo que convierte al avistaje de delfines en una de las experiencias más accesibles y buscadas de Puerto Madryn.

Avistaje de delfines en Puerto Madryn: cuándo y cómo verlos

El avistaje de delfines en Puerto Madryn se desarrolla entre los meses de diciembre y abril. La especie más frecuente es el delfín oscuro, de menor tamaño que el delfín gris, pero conocido por su comportamiento activo y acrobático.

Avistaje de delfines en Puerto Madryn. Foto: Argentina Wild Expedition.

Durante las navegaciones, se los puede ver nadar junto a las embarcaciones, realizar saltos y emerger a la superficie para alimentarse de anchoítas, su presa principal.

Los grupos suelen ser numerosos y el avistaje es habitual, lo que convierte a esta actividad en un atractivo ideal para quienes buscan turismo de naturaleza y contacto directo con la fauna marina.

Puerto Madryn en verano: playas, deportes y biodiversidad

Además del avistaje de delfines, Puerto Madryn se transforma en un verdadero destino de playa durante el verano. Sus extensas playas de arena y sus aguas calmas y frescas permiten practicar actividades como snorkeling, buceo, kayak, windsurf y stand up paddle.

La biodiversidad marina de esta región de Chubut es uno de sus principales valores. A los delfines se suman elefantes y lobos marinos, pingüinos y una gran variedad de aves. Tanto la ciudad como el Área Natural Protegida Península Valdés, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, forman parte de uno de los santuarios de fauna marina más importantes del mundo.

Península de Valdés. Foto: Gentileza Turismo Nación.

Temporada de pingüinos: dónde verlos cerca de Puerto Madryn

La temporada de pingüinos coincide con el verano y ofrece múltiples opciones para el avistaje. Una de las más destacadas es la estancia San Lorenzo, ubicada dentro de Península Valdés, que alberga la colonia continental de pingüinos de Magallanes más grande del mundo, con una población estimada en 600.000 ejemplares.

Cada primavera, los pingüinos llegan para construir sus nidos, incubar los huevos y criar a sus pichones antes de migrar, generalmente en abril. La visita a la estancia se complementa con propuestas gastronómicas, productos regionales y recorridos históricos.

Otra alternativa es la Reserva de Punta Tombo, situada a 170 kilómetros al sur de Puerto Madryn. Más accesible desde el punto de vista económico, este sitio permite observar a los pingüinos muy de cerca a través de un circuito libre de aproximadamente tres kilómetros.

Pingüinos en Punta Tombo. Foto: Greenpeace.

Agenda cultural, gastronomía y vida nocturna

Durante enero y febrero, Puerto Madryn despliega una agenda cultural diversa, con ciclos de teatro independiente, espectáculos musicales, actividades en el Ecocentro, la tradicional Noche de los Museos y una nueva edición de “Verano, mar y libros”.

Entre las propuestas más convocantes se destaca la feria gastronómica “Madryn Comestible, un paseo de sabores”, que se realizará el 10 y 11 de enero frente al mar, en el Playón Recreativo del Muelle Piedra Buena.

La feria reúne cocina local, cerveza artesanal, productores regionales y actividades para todas las edades. La vida nocturna también es parte del atractivo, con casino, bingo, pubs, cervecerías y bares frente al mar.

Puerto Madryn, Chubut. Foto: La Ruta Natural.

Qué visitar cerca de Puerto Madryn

Quienes deseen extender su recorrido pueden visitar Trelew, a 67 kilómetros, donde se encuentra el Museo Paleontológico Egidio Feruglio (MEF), uno de los más importantes de Sudamérica.

También se destacan Playa Unión, ideal para el avistaje de toninas overas; Gaiman y Dolavon, localidades que conservan vivas las tradiciones de la colonización galesa; y el circuito de agroturismo del Valle del Río Encantado, con experiencias vinculadas a la producción local.