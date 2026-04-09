Los posos de café tienen múltiples beneficios para el cuidado de las plantas. Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

En un contexto en el que cada vez más personas buscan reducir la exposición a químicos en el hogar, el movimiento low tox gana terreno como una forma práctica de repensar hábitos cotidianos. Desde los productos de limpieza hasta el cuidado de las plantas, la tendencia apuesta por ingredientes simples y naturales (como el bicarbonato de sodio o el vinagre blanco) que permiten mantener la casa sin recurrir a compuestos potencialmente tóxicos.

Dentro de ese cambio de hábitos, la jardinería doméstica también está encontrando alternativas más sostenibles. Muchos fertilizantes y pesticidas comerciales pueden resultar costosos y contener sustancias químicas que no siempre son necesarias para el cuidado de plantas de interior, balcones o jardines. Frente a esto, jardineros y especialistas recomiendan volver a recursos que ya tenemos en casa y que, además, solemos desechar: los posos del café.

Los posos de café favorecen la actividad de microorganismos beneficiosos en el suelo. Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

Lejos de ser un simple residuo, los restos del café contienen minerales como fósforo, potasio y nitrógeno, nutrientes clave para el desarrollo de las plantas. Según expertos en jardinería, estos compuestos favorecen la actividad de microorganismos beneficiosos en el suelo y ayudan a mejorar la estructura de la tierra, haciéndola más aireada y suelta, lo que facilita el crecimiento de las raíces.

No obstante, hay una recomendación importante: los posos no deben usarse húmedos ni recién preparados. Lo ideal es dejar que se sequen y guardarlos en un recipiente hasta acumular una pequeña cantidad. Una vez listos, pueden incorporarse directamente a la tierra de las macetas o diluirse en agua para utilizarlos como parte del riego.

Café en tus plantas: los 5 usos para reutilizarlo y que seguro desconocías

1- Fertilizante natural

Los posos del café aportan nutrientes que fortalecen las plantas y estimulan su crecimiento. Foto: Unsplash

Los posos del café aportan nutrientes que fortalecen las plantas y estimulan su crecimiento. Pueden esparcirse directamente sobre el sustrato o mezclarse en agua para crear un fertilizante casero.

2- Mejora la aireación del suelo

El café favorece la presencia de lombrices, fundamentales para oxigenar la tierra y mejorar la circulación de aire y agua en el suelo, algo clave para la salud de las raíces.

3- Pesticida natural

Los posos de café alrededor del tallo de las plantas puede ayudar a mantener alejadas babosas y caracoles. Foto: Unsplash

Colocar posos alrededor del tallo de las plantas puede ayudar a mantener alejadas babosas y caracoles. Su olor y textura funcionan como una barrera natural frente a estas plagas comunes en jardines y terrazas.

4- Ideal para la lombricomposta

Quienes tienen compost en casa pueden sumar los posos de café para equilibrar el pH del material orgánico y enriquecer la mezcla.

5- Repelente de gatos

El aroma del café no resulta agradable para los gatos y funciona como repelente casero. Foto: Freepik

El aroma del café no resulta agradable para los gatos. Por eso, esparcir los posos en la tierra puede ayudar a evitar que se acerquen o utilicen las macetas como baño.

Otros usos hogareños del café: cómo aprovecharlo al máximo

Ambientador natural

Para quienes disfrutan de su aroma, el café también puede convertirse en un ambientador casero: basta con colocar un puñado de posos secos en una bolsita de tela y ubicarla en distintos rincones de la casa.

Limpiador suave

Su textura ligeramente abrasiva los convierte en un aliado para remover suciedad adherida en ollas, sartenes u otras superficies de la cocina.

Neutralizador de olores

Colocados en un pequeño recipiente, los posos ayudan a absorber malos olores en lugares como el tacho de basura, la heladera o dentro de los zapatos.