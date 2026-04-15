La ciudad más austral del mundo que es puerta de entrada a la Antártida. Foto: Unsplash

En las orillas del Estrecho de Magallanes, Punta Arenas nació en 1848 como un asentamiento clave para asegurar el control de esta ruta marítima fundamental entre los océanos Atlántico y Pacífico. En sus primeros años funcionó como colonia penal y base militar, en una región remota y de condiciones extremas.

El desarrollo de la ciudad estuvo marcado por la llegada de inmigrantes europeos (principalmente croatas, británicos y españoles) que encontraron en este rincón del mundo nuevas oportunidades.

El desarrollo de Punta Arenas estuvo marcado por la llegada de inmigrantes europeos. Foto: Unsplash

Durante el auge de la ganadería ovina, Punta Arenas se convirtió en uno de los centros económicos más importantes del sur de Chile. Su historia también está vinculada al explorador Fernando de Magallanes, quien en 1520 atravesó por primera vez el estrecho que hoy lleva su nombre.

Los principales atractivos turísticos de Punta Arenas

Punta Arenas ofrece una combinación única de cultura, historia y naturaleza. Entre los lugares imperdibles se destacan:

Cementerio Municipal Sara Braun : famoso por sus elegantes jardines, esculturas y avenidas de cipreses.

Isla Magdalena : uno de los mejores lugares para ver colonias de pingüinos magallánicos en su hábitat natural.

Museo Nao Victoria : permite conocer réplicas de embarcaciones históricas vinculadas a la exploración del estrecho.

Plaza Muñoz Gamero : el corazón histórico de la ciudad, rodeado de edificios emblemáticos como el Palacio Sara Braun.

Reserva Nacional Magallanes: ideal para hacer senderismo y disfrutar de vistas panorámicas.

Punta Arenas ofrece una combinación única de cultura, historia y naturaleza. Foto: Unsplash

Además, la ciudad funciona como puerta de entrada a destinos icónicos como el Parque Nacional Torres del Paine, uno de los parques más impresionantes de la Patagonia.

Curiosidades de Punta Arenas: datos sorprendentes del sur de Chile

Punta Arenas también se destaca por una serie de particularidades que la hacen única:

Clima extremo : los fuertes vientos son una constante y pueden superar los 100 km/h.

Identidad cosmopolita : a pesar de su ubicación remota, la ciudad tiene una fuerte influencia europea y una rica vida cultural.

Luz natural variable : en verano los días son muy largos, mientras que en invierno la luz solar se reduce notablemente.

Tradición local : se cree que besar el pie del monumento a Magallanes en la plaza principal asegura el regreso a la ciudad.

Zona franca única en Chile: Punta Arenas cuenta con un sistema de zona franca que permite comprar productos sin algunos impuestos, lo que la convierte en un polo comercial clave del sur del país.

Punta Arenas también se destaca por una serie de particularidades que la hacen única. Foto: Unsplash

Punta Arenas es mucho más que un destino austral: es un lugar donde la historia de la exploración, la fuerza de la naturaleza y la diversidad cultural se combinan para ofrecer una experiencia inolvidable en el extremo sur del continente.

¿Cómo llegar a Punta Arenas desde la Argentina?

Llegar a Punta Arenas desde Argentina es bastante accesible, especialmente desde la Patagonia. Foto: Unsplash

Llegar a Punta Arenas desde Argentina es bastante accesible, especialmente desde la Patagonia. Tenés varias opciones según tu punto de partida, presupuesto y tiempo:

En avión: la opción más rápida

La forma más rápida es volar hasta el Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo .

No suele haber vuelos directos desde Argentina, por lo que normalmente se hace escala en Santiago de Chile .

Aerolíneas como LATAM Airlines operan estas rutas.

Duración estimada: entre 6 y 10 horas dependiendo de la conexión.

En auto: la experiencia patagónica

Desde Río Gallegos , el trayecto dura unas 4 a 5 horas .

Se cruza la frontera por el paso Integración Austral .

Es necesario atravesar territorio chileno y tomar un ferry para cruzar el Estrecho de Magallanes (si venís desde Tierra del Fuego).

Caminos en buen estado, pero con clima cambiante y mucho viento.

En bus: económico y práctico

Hay servicios regulares desde Río Gallegos hasta Punta Arenas.

El viaje dura entre 5 y 7 horas , incluyendo el cruce fronterizo.

Empresas regionales operan con buena frecuencia.

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