El avión DHC-6 Twin Otter, matricula T-85, que aterrizó en la Base Marambio de la Antártida. Foto: Fuerza Aérea Argentina

La Fuerza Aérea Argentina volvió a operar en el continente blanco con sus aviones DHC-6 Twin Otter, recuperando una capacidad histórica clave para el enlace entre el territorio continental y la Antártida Argentina. Estas aeronaves, fundamentales durante décadas, retoman su rol en el sostenimiento científico y logístico de las bases nacionales.

El pasado 17 de abril, un Twin Otter (T-85) aterrizó en la Base Conjunta Antártica Marambio, marcando el regreso operativo de este sistema de armas al teatro antártico. La tripulación estuvo integrada por el mayor Marcos Sebastián Villace, el capitán Pablo Andrés Caleri y el suboficial ayudante Pablo Antonio Jesús Arrayan, quienes completaron la misión con éxito.

El avión DHC-6 Twin Otter retoma su rol en el sostenimiento científico y logístico de las bases nacionales. Foto: Fuerza Aérea Argentina

Durante el cruce, la aeronave fue acompañada por un Lockheed C-130 Hércules de la I Brigada Aérea, que partió desde Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Esta operación refuerza el esquema logístico aéreo hacia el continente antártico.

Capacidades STOL y rol estratégico en el sostén logístico antártico

El DHC-6 Twin Otter se destaca por sus capacidades STOL (despegue y aterrizaje corto), lo que le permite operar en pistas reducidas y superficies no preparadas, condiciones habituales en la Antártida.

El DHC-6 Twin Otter se destaca por sus capacidades STOL, lo que le permite operar en pistas reducidas. Foto: Fuerza Aérea Argentina

Su versatilidad lo convierte en una herramienta estratégica para el transporte de carga y pasajeros, el abastecimiento de bases remotas y la realización de evacuaciones sanitarias.

Incorporados a la Fuerza Aérea Argentina en 1968, estos aviones integran la histórica Escuadrilla Antártica de Vuelo, desempeñando un papel esencial en el apoyo a las campañas científicas y logísticas en el sector antártico argentino.

Antecedentes y recuperación de una capacidad operativa clave

El regreso de los Twin Otter cobra especial relevancia tras los incidentes registrados en los últimos años. En febrero de 2021, la aeronave matrícula T-87 sufrió daños en el tren de aterrizaje durante una operación en la barrera de hielo Larsen C.

En 2019, el Twin Otter matrícula T-82 se accidentó en la isla Ross, a unos 54 kilómetros de Marambio. Foto: Fuerza Aérea Argentina

Previamente, en agosto de 2019, el Twin Otter matrícula T-82 se accidentó en la isla Ross, a unos 54 kilómetros de Marambio, con daños de gran magnitud.

En este contexto, la reactivación de estas aeronaves no solo restituye una capacidad logística fundamental, sino que también fortalece la presencia y proyección de la Argentina en la Antártida, un territorio de alto valor científico, estratégico y geopolítico.