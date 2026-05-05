Un país fabricará la mayor cantidad de drones. Foto: Unsplash.

La empresa emergente Terra Industries anunció un paso clave en su expansión con la construcción de la mayor fábrica de drones del continente africano. El proyecto, denominado Pax-2, apunta a consolidar una base industrial de defensa propia en África en un contexto de creciente demanda de tecnología militar avanzada.

Dónde se ubicará la fábrica de drones más grande de África

La nueva planta estará ubicada en Acra, capital de Ghana, un punto estratégico en África occidental que la compañía considera clave por su estabilidad política, talento técnico y proyección regional.

Con una superficie de 3.158 metros cuadrados, Pax-2 funcionará como el principal centro de fabricación de sistemas aéreos no tripulados y soluciones de defensa de Terra Industries.

Accra, capital de Ghana. Foto: Wikipedia.

La elección de Ghana no es casual. Según la empresa, el país reúne condiciones favorables para convertirse en un polo exportador de tecnología militar dentro del continente. Además, su ubicación facilita la logística hacia otras regiones de África subsahariana, donde la demanda de estos sistemas viene en aumento.

El anuncio se produjo luego de que la startup lograra recaudar 34 millones de dólares, fondos que serán destinados a ampliar su capacidad productiva, acelerar desarrollos tecnológicos y fortalecer equipos de ingeniería tanto en Nigeria como en otros países aliados.

Capacidad de producción: el ambicioso objetivo de 50.000 unidades por año

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es su escala. Terra Industries proyecta que la planta alcance una producción anual de hasta 50.000 drones para 2028, una cifra sin precedentes en el continente.

Actualmente, la construcción de Pax-2 se encuentra en su etapa final y se espera que la fábrica esté completamente operativa hacia fines de junio de 2026. Este ritmo acelerado refleja la urgencia que percibe la empresa frente a los cambios en los escenarios de conflicto.

En su comunicado, la compañía advierte que en regiones como el Sahel y África subsahariana crece el uso de drones modificados por parte de actores no estatales, una tendencia ya observada en conflictos recientes en Oriente Medio y Europa del Este. Este contexto impulsa la necesidad de desarrollar sistemas más sofisticados que integren vigilancia, guerra electrónica y capacidades de respuesta.

Tecnología e innovación en África: los detalles de la megaconstrucción

El proyecto Pax-2 forma parte de una visión más amplia que Terra Industries define como “Pax Africana”, una estrategia orientada a lograr la autosuficiencia en materia de defensa. La iniciativa busca que los países africanos desarrollen, produzcan y controlen sus propias tecnologías, reduciendo la dependencia de proveedores externos.

Cada vez más son los países que demandan drones. Foto: Reuters.

El CEO y cofundador de la compañía, Nathan Nwachuku, sostuvo que la soberanía en seguridad es clave para alcanzar una paz duradera en el continente. En esa línea, remarcó que el desarrollo de capacidades industriales propias permitirá enfrentar amenazas como el terrorismo con mayor eficacia.

La megaplanta no solo apunta a la producción masiva de drones, sino también a posicionar a África como un actor relevante en innovación tecnológica aplicada a la defensa. Con Pax-2, Terra Industries busca sentar las bases de una nueva etapa en la industria militar africana, marcada por la integración regional y el desarrollo autónomo.