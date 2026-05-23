La Unión Europea le impone aranceles del 25% a Estados Unidos. Foto: Unsplash.

Las máximas autoridades de la Unión Europea ratificaron su compromiso con el fortalecimiento institucional en América Latina tras un encuentro de alto nivel en Guatemala entre el presidente del Consejo de la Unión Europea, Antonio Costa, y el mandatario Bernardo Arévalo. El alto funcionario continental desglosó el rol activo que asumieron las delegaciones diplomáticas para blindar la voluntad popular frente a los embates de los sectores judiciales locales, manifestando de forma pública.

“La Unión Europea ha estado con el pueblo guatemalteco desde los Acuerdos de Paz de 1996. Y, recientemente, ha respondido a la voluntad de transformación democrática de su país mediante diferentes instrumentos: el despliegue de la Misión de Observación Electoral en 2023; la adopción de medidas restrictivas específicas contra quienes socavan la democracia y el Estado de derecho”, declaró Antonio Costa.

La ofensiva europea se tradujo en sanciones personalizadas contra ocho funcionarios que intentaron bloquear la asunción del actual gobierno democrático, una lista negra que incluyó de forma directa a la ahora exfiscal general de Guatemala, Consuelo Porras. Al evaluar el impacto político de estas amonestaciones que congelan bienes y prohíben el ingreso al territorio comunitario, el director de Impunity Watch en Centroamérica, Denis Martínez, explicó a DW que “definitivamente, las sanciones internacionales contra la exfiscal y contra otros funcionarios cercanos a ella representaron un mensaje político fuerte de la UE y la comunidad internacional contra las arbitrariedades que se cometieron en el proceso electoral de 2023”.

Además, el especialista en derechos humanos ponderó el alcance de los castigos individuales y dijo que “las sanciones contra la Fundación contra el Terrorismo han sido importantes para evidenciar sus arbitrariedades y condenar la forma que ha instrumentalizado el sistema penal y las redes sociales para atacar a personas honestas”.

La encrucijada de Venezuela y el debate por el caso Delcy Rodríguez

El escenario político en Caracas presenta una realidad mucho más compleja para los 27 jefes de Estado que integran el Consejo Europeo, quienes exigen la liberación total de los presos políticos como condición ineludible para desarmar la estructura de sanciones vigentes desde finales de 2017. El analista del prestigioso think tank Crisis Group, Phil Gunson, aportó su mirada sobre la efectividad de las restricciones y señaló: “Las sanciones europeas, evidentemente, son menores en comparación con las sanciones económicas impuestas por los Estados Unidos, pero les duelen a los individuos afectados. Aunque no tanto, por lo visto, como para hacerles cambiar de comportamiento”.

La reciente asunción de Delcy Rodríguez como presidenta en funciones de Venezuela -quien ya utilizó excepciones diplomáticas para litigar ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya en mayo de 2026 y planea viajar a Madrid para la Cumbre Iberoamericana de noviembre- aceleró los debates sobre una posible flexibilización de su situación procesal.

Frente a la posibilidad de que la sanción sea levantada de forma exclusiva para la mandataria interina en el marco de una nueva Ley de Amnistía, Gunson advirtió: “Con el argumento de que hay que reconocer los cambios e impulsar la transición, ciertamente hay presión para que las sanciones a Delcy Rodríguez se levanten. A mi juicio, sería prematuro, ya que no se perciben aún los cambios irreversibles que uno querría ver para sentir que, de verdad, vamos hacia una transición democrática”.

El aislamiento en Nicaragua y la parálisis de Haití

Las herramientas coercitivas que despliega Bruselas muestran resultados dispares en otros puntos críticos del mapa centroamericano y caribeño, desatando cuestionamientos entre los analistas internacionales por la falta de un plan integral de seguimiento:

La experiencia en Nicaragua: el analista económico y activista opositor, Enrique Sáenz, evaluó las penalizaciones que pesan sobre los despachos de Managua desde 2019 al considerar que “hasta ahora han representado un mensaje de censura política y han contribuido al aislamiento de la dictadura”. Sin embargo, el especialista contrapuso el valor simbólico de la medida frente a su efectividad real al alertar que “como no se han inscrito en una estrategia con objetivos y pasos definidos, el impacto ha sido más episódico que real”.

El desborde en Haití: el panorama resulta todavía más desalentador en la isla caribeña, donde los bloqueos económicos europeos contra tres jefes de bandas criminales no lograron detener el flujo ilegal de armamento ni desarticular el control que las élites no democráticas ejercen sobre el territorio nacional.

Frente a este mosaico de realidades complejas, los especialistas coincidieron en que la efectividad de las medidas punitivas depende de la planificación a largo plazo y la articulación con los bloques regionales. Para sintetizar las necesidades del tablero internacional, Enrique Sáenz concluyó que “la lucha por el restablecimiento de la democracia y por el respeto a los derechos humanos frente a una dictadura requiere una estrategia definida, claridad de objetivos y persistencia”, un tríptico conceptual que los líderes europeos buscan redefinir para que sus disposiciones generen cambios de conducta reales en los dirigentes sancionados.