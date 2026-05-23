Japón refuerza su poder bajo el mar Foto: www.naval.com

En un momento en el que el mapa de tensiones en Asia se recalienta, Japón acaba de sumar una nueva herramienta para jugar fuerte en el tablero marítimo: un submarino de última generación pensado para misiones largas, discretas y altamente sensibles. La novedad no es solo el casco, sino la idea detrás: dominar información y disuasión desde el silencio, justo en una región donde cada patrulla cuenta.

La embarcación que marca este paso es el JS Chōgei (SS‑517), el quinto submarino de la clase Taigei, incorporado por la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón (JMSDF). El buque fue entregado por Mitsubishi Heavy Industries y asignado a una división con base en Yokosuka, uno de los puntos neurálgicos para operar en el entorno del Pacífico occidental.

Qué tiene de especial la clase Taigei

La clase Taigei, cuyo nombre significa “gran ballena”, fue concebida como relevo de unidades anteriores con un objetivo claro: mejorar la detección y, al mismo tiempo, reducir la detectabilidad. En la práctica, eso se traduce en mejoras de sensores, firma acústica y sistemas que permiten navegar más tiempo sin exponerse.

En cifras, el JS Chōgei ronda los 84 metros de eslora, desplaza unas 3.000 toneladas en estándar y opera con una tripulación cercana a 70 personas. Puede alcanzar alrededor de 20 nudos en inmersión, un dato relevante en operaciones donde reposicionarse rápido sin salir a superficie puede definir el resultado de una misión.

El salto tecnológico: baterías de litio para “aguantar más” y mostrarse menos

El detalle que más explica el revuelo es la energía: la clase Taigei utiliza baterías de iones de litio en lugar de las tradicionales de plomo‑ácido, un cambio que impacta en autonomía, rendimiento y tiempos de recarga. En términos simples: más energía útil, recargas más eficientes y mejor desempeño en navegación silenciosa, algo clave en el tipo de misiones que Japón prioriza.

Japón refuerza su poder bajo el mar Foto: defensayseguridad

Este enfoque también evita depender de ciertos esquemas clásicos (como algunas formas de AIP) y apunta a un balance distinto: movilidad, discreción y capacidad de sostener patrullas en escenarios complejos. El “costo” histórico de los submarinos convencionales fue tener que asomar para recargar; la propuesta Taigei intenta minimizar esa ventana vulnerable.

Sensores, sigilo y armamento: disuasión sin hacer ruido

Otro punto central es el equipamiento: el Taigei integra el sonar ZQQ‑8, descrito como una mejora frente a generaciones previas, junto con actualizaciones en gestión de combate y reducción de firmas. Además, incorpora un enfoque moderno en observación con mástiles optrónicos (sin el periscopio tradicional penetrante), pensado para operar con menor exposición.

Japón refuerza su poder bajo el mar Foto: Wikipedia

En armamento, la clase trabaja con seis tubos lanzatorpedos de 533 mm, compatibles con torpedos pesados modernos (como el Type 18) y con misiles antibuque UGM‑84L Harpoon Block II. La lógica es clara: poder actuar contra submarinos o buques de superficie y sostener un rol de disuasión en patrullas de vigilancia.

Indo‑Pacífico: el escenario donde Japón busca “ver primero” y responder rápido

La lectura estratégica es directa: el Indo‑Pacífico se volvió un corredor crítico para seguridad y comercio, y Japón busca reforzar presencia con plataformas difíciles de rastrear. Un submarino moderno no solo “pega”: sobre todo observa, disuade y condiciona movimientos ajenos sin necesidad de mostrarse.

Y esto no termina acá. Japón ya tiene una secuencia clara de incorporación: tras Taigei (2022), Hakugei (2023), Jingei (2024), Raigei (2025) y ahora Chōgei (2026), la siguiente unidad Sōgei fue lanzada y tiene planificación de entrada en servicio más adelante, reforzando el ritmo de modernización.