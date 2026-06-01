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Buscan reintroducir en Argentina al maracaná lomo rojo, una especie extinguida en el país hace décadas: “Es un orgullo infinito”

Organizaciones dedicadas a la conservación impulsan una iniciativa histórica para recuperar esta emblemática ave y restaurar parte del Bosque Atlántico, uno de los ecosistemas más biodiversos y amenazados del planeta.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
Actualizado el 1 de junio de 2026 a las 10:04
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El maracaná lomo rojo desapareció de Argentina hace décadas y hoy es protagonista de un proyecto que busca reintroducirlo en su hábitat natural.
El maracaná lomo rojo desapareció de Argentina hace décadas y hoy es protagonista de un proyecto que busca reintroducirlo en su hábitat natural. Foto: Prensa CBA.
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La posibilidad de volver a ver al loro maracaná lomo rojo en los cielos argentinos ya no parece una utopía. Diversas organizaciones y especialistas trabajan en iniciativas destinadas a recuperar esta especie, desaparecida del territorio nacional hace décadas, en un proyecto que combina ciencia, conservación ambiental y restauración ecológica.

Para quienes dedican su vida a la protección de la biodiversidad, la eventual reintroducción de esta ave representa mucho más que un logro científico. Se trata de un símbolo de esperanza para los ecosistemas y una oportunidad para revertir parte del daño causado por la pérdida de hábitats y la presión humana sobre la naturaleza.

Especialistas consideran que recuperar esta especie representa un paso fundamental para la restauración de los ecosistemas del Bosque Atlántico. Foto: Prensa CBA.

En ese sentido, el coordinador de Aves Argentinas, Hernán Bosso, destacó el profundo significado que tendría concretar este objetivo. Según explicó, recuperar una especie extinta a nivel nacional implica un sentimiento difícil de describir para quienes trabajan en conservación.

“Como escribió el poeta John Donne, ‘la muerte de un hombre me disminuye, porque formo parte de la humanidad’. Lo mismo sucede cuando una especie se extingue: una parte del universo se pierde con ella.

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El maracaná lomo rojo, una especie convertida en símbolo de restauración

El maracaná lomo rojo se transformó en un emblema de los esfuerzos por recuperar ambientes naturales degradados y fortalecer la biodiversidad. Su posible regreso a la Argentina representa una iniciativa que trasciende a una sola especie y pone el foco en la restauración de ecosistemas completos.

La Reserva El Puente Verde, en Misiones, cumple un papel clave en las estrategias de conservación y conectividad biológica. Foto: Ladera Sur.

Los especialistas consideran que este proyecto es una demostración concreta de cómo la conservación puede generar resultados tangibles cuando existe planificación a largo plazo, investigación científica y trabajo coordinado entre organizaciones, instituciones y comunidades locales.

“Trabajar para traerla nuevamente a la Argentina nos genera un enorme desafío, un compromiso mayor y un orgullo infinito”, resumió Bosso.

La historia de esta especie y los esfuerzos para lograr su recuperación serán parte de encuentros y actividades que reunirán conferencias, experiencias de conservación y producciones audiovisuales vinculadas con la protección de la naturaleza.

La Reserva El Puente Verde, una pieza clave para la biodiversidad

Uno de los escenarios fundamentales para estas acciones es la Reserva El Puente Verde, administrada por Aves Argentinas y ubicada en la Península de Andresito, en la provincia de Misiones, a aproximadamente 70 kilómetros de las Cataratas del Iguazú.

Este espacio protegido cuenta con 183 hectáreas de selva en excelente estado de conservación y alberga una extraordinaria riqueza biológica. Entre su vegetación predominan especies emblemáticas del Bosque Atlántico, como los palos rosas y los palmitos.

Los relevamientos realizados en la zona registraron alrededor de 240 especies de aves y 28 especies de mamíferos. Entre los animales identificados figuran la corzuela colorada, el aguará popé e incluso ejemplares de yaguareté, una de las especies más amenazadas de Sudamérica.

Además de su diversidad biológica, la ubicación estratégica de la reserva la convierte en un corredor natural fundamental para mantener la conectividad entre distintos sectores del Bosque Atlántico, uno de los ecosistemas más biodiversos y amenazados del continente.

La importancia de conservar el Bosque Atlántico

La fragmentación de los ambientes naturales es uno de los principales desafíos para la conservación de la fauna silvestre. Por esa razón, los proyectos que buscan conectar áreas protegidas adquieren una relevancia cada vez mayor.

El proyecto combina investigación científica, protección ambiental y trabajo territorial para fortalecer la biodiversidad argentina. Foto: Noticias Ambientales.

“Nuestro trabajo apunta justamente a tender un puente entre esos grandes bloques de selva para que la biodiversidad continúe conectándose”, dijo Bosso.

El especialista también remarcó la necesidad de impulsar acciones conjuntas y sostenidas para enfrentar las amenazas que afectan a este ecosistema.

“Los proyectos serios, profesionales, compartidos y generosos multiplican enormemente las buenas intenciones. No tenemos un minuto que perder si queremos salvar el Bosque Atlántico, o al menos tener la tranquilidad de haber hecho todo lo posible por intentarlo.

La eventual reintroducción del maracaná lomo rojo representa una de las iniciativas más ambiciosas en materia de conservación en Argentina. Más allá de la recuperación de una especie desaparecida, el proyecto busca demostrar que la restauración ambiental es posible cuando existe compromiso, planificación y una visión de largo plazo orientada a preservar el patrimonio natural del país para las futuras generaciones.

AvesEcosistemaEcología
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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