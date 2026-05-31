Por qué no a todos los gatos les gusta las caricias. Foto: Pinterest

Quienes conviven con gatos saben que, aunque son cariñosos, a diferencia de los perros, no son muy fanáticos de las demostraciones de afecto constante. De hecho, piden que sean mucho más sutiles y delicadas, ya que pueden disfrutar del contacto físico y al segundo, mover la cola con tensión y hasta rasguñar al dueño, por más amor que haya.

Esta forma de ser tiene una razón. Según explicó la investigadora Lauren Finka, veterinaria y especialista en comportamiento felino de la Nottingham Trent University, esto ocurre porque muchos gatos no son animales especialmente táctiles o sociables por naturaleza. Aunque acepten ciertas muestras de afecto, eso no significa que disfruten de cualquier tipo de contacto físico.

En este sentido, la especialista insistió en que es importante aprender el lenguaje corporal de los gatos y respetar sus límites para poder construir un vínculo saludable y evitar la situación de estrés. Además, muchos gatos toleran las caricias porque asocian a las personas con comida, refugio y cuidados, pero no necesariamente porque disfruten del contacto constante.

Por qué no a todos los gatos les gusta las caricias. Foto: Pinterest

A diferencia de otras mascotas, los felinos suelen ser más selectivos con el contacto físico y pueden sentirse incómodos cuando las caricias se prolongan demasiado o se realizan en zonas sensibles. Por este motivo, cuando un gato se aleja, muerde suavemente o araña mientras lo acarician, no siempre está siendo agresivo: muchas veces simplemente está comunicando que necesita espacio.

La importancia de leer el comportamiento gatuno: cuáles son sus zonas sensibles

La especialista advirtió que hay algunas partes del cuerpo de los gatos que generan mayor incomodidad o estrés. Entre ellas, se encuentran la base de la cola, la parte baja de la espalda y el abdomen. Incluso existen estudios que indican que la cola es una de las áreas que más reacciones negativas puede provocar cuando se estimula repetidamente.

Y aunque también puede ser muy tentador acariciarles la barriga, resulta ser una región extremadamente sensible, ya que los gatos lo consideran como una zona vulnerable. Tocarla puede activar rápidamente su instinto de defensa.

Lauren Finka propone una guía simple basada en el acrónimo “C-A-T” para lograr interacciones más respetuosas con los gatos. El primer paso es dejar que el animal elija el contacto. En lugar de acercarse directamente, recomienda ofrecer la mano y permitir que el gato decida si quiere acercarse.

Por qué no a todos los gatos les gusta las caricias. Foto: Pinterest

El segundo punto es prestar atención al lenguaje corporal. Orejas hacia atrás, cola rígida o moviéndose con tensión, giros bruscos de cabeza hacia la mano, lamidos de nariz o el fin del ronroneo pueden indicar molestia o incomodidad.

Por último, la especialista aconseja acariciar únicamente zonas donde la mayoría de los gatos suelen sentirse cómodos, como las mejillas, debajo de la barbilla y la base de las orejas. Sin embargo, si el gato no deja tocarse de ninguna forma, es necesario llevarlo al veterinario, ya que podrían tener alguna dolencia que no están haciendo externa.