Brutal crimen en Misiones: un hombre asesinó a sus hijos a machetazos, atacó a su esposa embarazada y se suicidó

El atacante, identificado como José Ricardo Ferreyra, de 49 años, fue hallado ahorcado en una de las habitaciones de la casa.

Horror en Misiones. Foto: Gentileza Misiones Online

Un crimen conmociona a la provincia de Misiones. Un hombre mató a sus dos hijos, hirió a su esposa embarazada y a su cuñado, y luego se suicidó. Hasta el momento se desconocen los motivos del brutal asesinato.

El estremecedor caso sucedió el fin de semana en una casa ubicada sobre la calle Cedro y 57, en el barrio San Lorenzo, de Posadas, cuando los efectivos policiales fueron alertados por los familiares porque no podían comunicarse con ningún integrante de la casa.

Cuando los efectivos llegaron al lugar se encontraron una escena de terror: un joven de 21 años, que tenía una discapacidad, y su hermana, de 12, fueron encontrados degollados.

Horror en Misiones. Foto: Gentileza Misiones Cuatro

En la habitación del fondo se encontraron a la pareja del atacante y al hermano de ella, ambos con graves heridas en el cuello. Sobre el joven hallado con vida, una fuente indicó: “Apenas movía los ojos y balbuceaba”. En otro sector de la vivienda, el agresor fue encontrado ahorcado.

Sin embargo, una hermana de la mujer se mostró sorprendida por el crimen, ya que, si bien reconoció que su cuñado era muy celoso y su hermana quería separarse, contó que nunca se enteró de situaciones de violencia.

Desde el medio Primera Edición informaron que el acusado, quien se suicidó después de cometer los crímenes y ataques, fue identificado como José Ricardo Ferreyra, de 49 años.

En el lugar trabajó el juez de Instrucción N°6, Ricardo Balor, junto con el fiscal René Casals y, además, asistieron a la casa efectivos de la Policía de Misiones y personal criminalística.

Por el momento, se desconocen los motivos del ataque, pero será de suma importancia que la salud de los únicos dos sobrevivientes evolucione para poder prestar declaración y así lograr esclarecer lo que pasó.